Holzhausen schlägt in letzter Minute zu

– Foto: Martin Lührmann

Mit einem viel Last-Minute-Treffer gewann der BSV Holzhausen bei hoch sommerlichen Temperaturen das Kreisligaspiel beim TUS Glane mit 1:0 und sicherte drei wichtige Punkte im Kampf um die Spitzenplätze.

In einem stark umkämpften und mit hohen Tempo geführten Spiel der Kreisliga Osnabrück hatte die Gäste Mitte der ersten Halbzeit die bis dahin beste Torgelegenheit des Spiels, als Nils Janßen mit einem Foulelfmeter an Glanes Keeper Malte Eversmann scheiterte.

Hielt einen Strafstoß - Torwart Malte Eversmann (Glane) – Foto: Fupa

Als sich bereits alle Beteiligten mit einen 0:0 abgefunden hatten gelang Mittelfeldspieler Emilijan Stancic auf Vorlage von Julian Bührmann in der zweiten Minute der Nachspielzeit der viel umjubelte Siegtreffer für den BSV Holzhausen.

Erzielte das entscheidende Tor für den BSV - Emilijan Stancic – Foto: Fupa

"1:0-Sieg in einer Hitzeschlacht. Bei extrem heißen Temperaturen entwickelte sich von Beginn an eine intensive und temporeiche Partie. Beide Mannschaften schenkten sich wenig und gingen über weite Strecken ein ordentliches Tempo. In der ersten Halbzeit hatten wir die große Möglichkeit, durch einen Elfmeter in Führung zu gehen, konnten diese Chance jedoch nicht nutzen. Trotzdem blieben wir dran und ließen uns davon nicht aus dem Konzept bringen. Nach der Pause legten wir noch einmal eine Schippe drauf. Mit klugen Wechseln konnten wir neue Impulse setzen und erhöhten den Druck auf den Gegner. Schließlich belohnten wir uns für den Aufwand und erzielten den entscheidenden Treffer. Am Ende gewinnen wir diese zähe und umkämpfte Partie mit 1:0 aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte und des großen Einsatzes nicht unverdient. Ein echter Arbeitssieg bei schwierigen Bedingungen,“ sagte uns Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen).