Holzhausen: Nach tollen Jahren das Tief verscheuchen

Hohenstein . Die Zeit fliegt: Am 18. Mai 2023 feierten die Fußballer des TGSV Holzhausen als A-Ligist in Eltville den 3:2-Endspielsieg über den FC Waldems, standen als Rheingau-Taunus-Pokalchampion plötzlich im Hessenpokalwettbewerb. Um Ende Mai 2024 als A-Liga-Meister mit 74 Punkten und 142:33-Toren in die Kreisoberliga einzuziehen. Um dort 2024/25 als Dritter (punktgleich mit Vizemeister TSG Wörsdorf) in der Erfolgsspur zu bleiben.

Die Gegenwart bietet nun ein ungewohntes Kontrastprogramm. Pokal-Aus beim eins tiefer angesiedelten Lokalrivalen SG Hohenstein und in der Liga eine Bilanz mit zwei Siegen und fünf Niederlagen. „Das muss der Verein jetzt auch mal abhaben können. Wir sind nicht besser, als das, was wir im Moment auf den Platz bringen. Das 0:6 in Orlen war völlig gerechtfertigt“, will Patrick Gottlieb vor dem Gastspiel bei Aufsteiger und Senkrechtstarter TV Idstein (So., 15 Uhr) nichts beschönigen.

Was aber nicht heißt, dass der Sportliche Leiter Spielertrainer Cagri Yigit, seit Sommer Nachfolger von Aufstiegscoach Thorsten Barg, und die Spieler mit Kritik überzieht. Vielmehr sieht Gottlieb die Ursachen im aktuell erheblich ausgedünnten Kader. Justin Neu (schwere Verletzung im Sprunggelenk), Dominik Bauer (Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkelbereich) und Youngster Andreas Tasikas (Schlüsselbeinfrakturen) fallen aus, ferner Routinier Sandro Mohr, der beruflich bei der Weinlese eingespannt ist. Dazu ist mit Barg eine Abwehrsäule weggebrochen, obgleich der Ex-Profi noch immer einen engen Draht zum Verein pflegt. Sommer-Zugang Finn Ott ist zur SG Orlen zurückgekehrt, spielt dort in der Zweiten. „Es hat nicht zusammenfinden wollen“, sagt Gottlieb. In Summe im Personellen ein gewaltiger Rucksack für den Vorjahresaufsteiger.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TV Idstein Idstein TGSV Holzhausen Holzhausen 15:00 PUSH

Vertrauen in Spielertrainer Cagri Yigit

„Deshalb muss man Cagri in Schutz nehmen“, setzt Patrick Gottlieb volles Vertrauen in den Spielertrainer und sieht nun den Verein in der Pflicht. Innerhalb der nächsten Wochen soll Cagri Yigit unterstützend ein Partner zur Seite gestellt werden, der dauerhaft das Geschehen von der Coachingzone aus lenkt. Dazu könnte ein Abwehrspieler dazukommen, der aufgrund seiner Fußball-Vita mutmaßlich sofort helfen dürfte.

Sonntag zum Kreisoberliga-Turbostarter TV Idstein

Nicht Jammern, sondern „jetzt die Hausaufgaben machen“, blickt Gottlieb auf zeitnahe Weichenstellungen und mittelfristig auf die Rückkehr verletzter Spieler zur Mannschaft um Ex-Profi Alf Mintzel (43/bisher vier Tore). Auch Sandro Mohr wird wieder einsteigen. Insgesamt verbunden mit der Hoffnung, in Etappen in den Bereich der einstelligen Plätze zu klettern. Aber jetzt steht erst einmal bei Turbostarter TV Idstein eine echte Herausforderung bevor. Der aus der B-Liga ins Kreis-Oberhaus durchmarschierte TVI bildet mit dem SV Walsdorf, der SG Schlangenbad und der SG Orlen das Spitzen-Quartett.

Weiter spielen: FSV Winkel - SG Laufenselden, FC Waldems - TuS Beuerbach, SV Walsdorf - SG Bad Schwalbach/Langenseifen, SG Schlangenbad - FSV Oberwalluf (alle So., 15 Uhr), SG Orlen - FC Kiedrich, SG Heftrich/Niederseelbach - SG Meilingen (beide So., 15.30 Uhr).





