Holzhausen-Bahrenborstel visiert den nächsten Schritt an

Vorbereitung mit Trainingslager als Meilenstein

Am 1. Juli startete die Mannschaft in die Vorbereitung auf die neue Kreisliga-Saison. Intensiv und fokussiert wurde gearbeitet, doch ein Termin stach besonders hervor: das Trainingslager in Varel vom 18. bis 20. Juli. „Da haben wir den nächsten Schritt gemacht“, betont Brüggemann. Drei Tage voller Einheiten, Teambuilding und Taktik haben den TSV fit gemacht für die anstehenden Aufgaben.