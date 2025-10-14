Holzgerlingen unter Druck: Gelingt der zweite Sieg gegen Dagersheim?

Der achte Spieltag der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen startet schon am heutigen Dienstag und verspricht Spannung pur: Spitzenreiter TV Darmsheim reist zum formstarken SV Vaihingen. Verfolger TSV Jahn Büsnau empfängt den VfL Herrenberg und will nach der Niederlage in Cannstatt zurück in die Spur finden. Im Tabellenkeller geht es für den VfL Oberjettingen gegen den SV Bonlanden bereits ums sportliche Überleben. Auch die Spvgg 1897 Cannstatt will gegen Croatia Stuttgart an die starke Leistung vom letzten Wochenende anknüpfen.
---
Beide Teams stehen im unteren Drittel der Tabelle und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld zu halten. Der TSV Dagersheim (Platz 11, sieben Punkte) zeigte zuletzt ansprechende Leistungen, blieb aber defensiv anfällig. Die SpVgg Holzgerlingen (Platz 15, fünf Punkte) kämpft seit Wochen mit ihrer schwachen Chancenverwertung. Ein Sieg wäre für die Gäste überlebenswichtig – ansonsten droht der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz.
Der TSV Musberg hat nach der deutlichen 1:4-Niederlage in Rohrau etwas gutzumachen. Als Tabellendritter mit 13 Punkten will das Team wieder Anschluss an die Spitze halten. Gegner TV Echterdingen II reist mit Rückenwind nach Musberg, nachdem zuletzt ein 4:2-Sieg gegen Croatia Stuttgart gelang. In einem Duell zweier offensivstarker Mannschaften könnte die Tagesform den Ausschlag geben – beide Teams trennen nur drei Punkte.
Das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Deckenpfronn (Platz 9, neun Punkte) und dem SV Rohrau (Platz 7, elf Punkte) ist ein echtes Nachbarschaftsduell im Mittelfeld. Deckenpfronn hat mit dem 2:0 in Holzgerlingen zuletzt Selbstvertrauen getankt und will nun auch zu Hause nachlegen. Rohrau zeigte sich zuletzt in Torlaune (4:1 gegen Musberg) und könnte mit einem Sieg in die Spitzengruppe vorstoßen. Beide Mannschaften stehen für solide Defensivarbeit – ein enges Spiel ist zu erwarten.
Für den TSV Jahn Büsnau ist das Heimspiel gegen den VfL Herrenberg eine Reifeprüfung nach dem Rückschlag in Cannstatt. Der Aufsteiger hat bislang 23 Tore erzielt, mehr als jedes andere Team der Liga, doch die Defensive wackelte zuletzt zu oft. Herrenberg zeigte beim 2:2 in Vaihingen Moral, liegt mit sieben Punkten aber weiter im Tabellenkeller. Büsnau will den Abstand zu Darmsheim verkürzen – ein Sieg ist Pflicht, um den zweiten Tabellenplatz zu festigen.
Das Duell zweier Aufsteiger verspricht eine interessante Partie. Der ASV Botnang (Platz 13, sieben Punkte) verkaufte sich bei der knappen 2:3-Niederlage in Darmsheim teuer und will nun endlich wieder dreifach punkten. Der SV Nufringen (Platz 6, zwölf Punkte) hat zwei Siege in Serie gefeiert und kann mit einem weiteren Erfolg den Kontakt zur Tabellenspitze herstellen. Beide Teams haben ihre Stärken in der Offensive – ein torreiches Spiel ist gut möglich.
Für den VfL Oberjettingen (Platz 16, zwei Punkte) steht das Heimspiel gegen den SV Bonlanden (Platz 10, acht Punkte) bereits unter dem Motto „verlieren verboten“. Zuletzt setzte es in Nufringen ein 2:4, erneut offenbarte der Absteiger massive Defensivprobleme. Bonlanden kommt nach dem 3:2-Erfolg gegen Dagersheim mit Selbstvertrauen, will aber auswärts endlich konstanter auftreten. Bei einer weiteren Niederlage könnte sich die Lage für Oberjettingen schon früh als aussichtslos erweisen.
Nach dem überzeugenden 3:1 gegen den TSV Jahn Büsnau steht die Spvgg 1897 Cannstatt wieder auf Platz vier und greift nach der Tabellenspitze. Croatia Stuttgart (Platz 14, fünf Punkte) konnte bisher noch kein Spiel gewinnen, präsentierte sich in Echterdingen (2:4) aber kampfstark. Cannstatt will seine Heimserie fortsetzen, während Croatia dringend ein Erfolgserlebnis braucht. Alles deutet auf klare Kräfteverhältnisse hin – zu dominant wirkt die Offensivreihe der Gastgeber.
Das absolute Spitzenspiel des achten Spieltags: Der SV Vaihingen (Platz 5, zwölf Punkte) fordert den souveränen Tabellenführer TV Darmsheim (18 Punkte). Vaihingen ist seit fünf Spielen ungeschlagen und will mit einem Sieg den Rückstand auf drei Punkte verkürzen. Darmsheim reist mit breiter Brust und 22 geschossenen Toren an – vor allem die Defensive ist bislang das Prunkstück des Absteigers. Ein Prestigeduell zweier formstarker Mannschaften, das richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein dürfte.
