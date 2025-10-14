Holzgerlingen siegt knapp – TSV Dagersheim verpasst Befreiungsschlag

---

Die Gäste aus Holzgerlingen zeigten eine disziplinierte Vorstellung und entführten am Ende dank eines goldenen Treffers drei wichtige Punkte. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte nutzte Max Horn in der 66. Minute eine Gelegenheit und erzielte das entscheidende Tor des Abends. Dagersheim versuchte in der Schlussphase, zum Ausgleich zu kommen, blieb jedoch ohne Durchschlagskraft. Die Gäste verteidigten kompakt und brachten die knappe Führung über die Zeit. ---

Do., 16.10.2025, 19:30 Uhr TSV Musberg TSV Musberg TV Echterdingen Echterdingen II 19:30 PUSH

Der TSV Musberg hat nach der deutlichen 1:4-Niederlage in Rohrau etwas gutzumachen. Als Tabellendritter mit 13 Punkten will das Team wieder Anschluss an die Spitze halten. Gegner TV Echterdingen II reist mit Rückenwind nach Musberg, nachdem zuletzt ein 4:2-Sieg gegen Croatia Stuttgart gelang. In einem Duell zweier offensivstarker Mannschaften könnte die Tagesform den Ausschlag geben – beide Teams trennen nur drei Punkte.

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr SV Deckenpfronn Deckenpfronn SV Rohrau SV Rohrau 19:30 PUSH

Das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Deckenpfronn (Platz 9, neun Punkte) und dem SV Rohrau (Platz 7, elf Punkte) ist ein echtes Nachbarschaftsduell im Mittelfeld. Deckenpfronn hat mit dem 2:0 in Holzgerlingen zuletzt Selbstvertrauen getankt und will nun auch zu Hause nachlegen. Rohrau zeigte sich zuletzt in Torlaune (4:1 gegen Musberg) und könnte mit einem Sieg in die Spitzengruppe vorstoßen. Beide Mannschaften stehen für solide Defensivarbeit – ein enges Spiel ist zu erwarten.

Für den TSV Jahn Büsnau ist das Heimspiel gegen den VfL Herrenberg eine Reifeprüfung nach dem Rückschlag in Cannstatt. Der Aufsteiger hat bislang 23 Tore erzielt, mehr als jedes andere Team der Liga, doch die Defensive wackelte zuletzt zu oft. Herrenberg zeigte beim 2:2 in Vaihingen Moral, liegt mit sieben Punkten aber weiter im Tabellenkeller. Büsnau will den Abstand zu Darmsheim verkürzen – ein Sieg ist Pflicht, um den zweiten Tabellenplatz zu festigen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr ASV Botnang ASV Botnang SV Nufringen SV Nufringen 15:00 live PUSH

Das Duell zweier Aufsteiger verspricht eine interessante Partie. Der ASV Botnang (Platz 13, sieben Punkte) verkaufte sich bei der knappen 2:3-Niederlage in Darmsheim teuer und will nun endlich wieder dreifach punkten. Der SV Nufringen (Platz 6, zwölf Punkte) hat zwei Siege in Serie gefeiert und kann mit einem weiteren Erfolg den Kontakt zur Tabellenspitze herstellen. Beide Teams haben ihre Stärken in der Offensive – ein torreiches Spiel ist gut möglich.

Für den VfL Oberjettingen (Platz 16, zwei Punkte) steht das Heimspiel gegen den SV Bonlanden (Platz 10, acht Punkte) bereits unter dem Motto „verlieren verboten“. Zuletzt setzte es in Nufringen ein 2:4, erneut offenbarte der Absteiger massive Defensivprobleme. Bonlanden kommt nach dem 3:2-Erfolg gegen Dagersheim mit Selbstvertrauen, will aber auswärts endlich konstanter auftreten. Bei einer weiteren Niederlage könnte sich die Lage für Oberjettingen schon früh als aussichtslos erweisen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt Croatia Stuttgart Croatia Stgt 15:00 PUSH

Nach dem überzeugenden 3:1 gegen den TSV Jahn Büsnau steht die Spvgg 1897 Cannstatt wieder auf Platz vier und greift nach der Tabellenspitze. Croatia Stuttgart (Platz 14, fünf Punkte) konnte bisher noch kein Spiel gewinnen, präsentierte sich in Echterdingen (2:4) aber kampfstark. Cannstatt will seine Heimserie fortsetzen, während Croatia dringend ein Erfolgserlebnis braucht. Alles deutet auf klare Kräfteverhältnisse hin – zu dominant wirkt die Offensivreihe der Gastgeber.

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr SV Vaihingen SV Vaihingen TV Darmsheim TV Darmsheim 15:30 PUSH

Das absolute Spitzenspiel des achten Spieltags: Der SV Vaihingen (Platz 5, zwölf Punkte) fordert den souveränen Tabellenführer TV Darmsheim (18 Punkte). Vaihingen ist seit fünf Spielen ungeschlagen und will mit einem Sieg den Rückstand auf drei Punkte verkürzen. Darmsheim reist mit breiter Brust und 22 geschossenen Toren an – vor allem die Defensive ist bislang das Prunkstück des Absteigers. Ein Prestigeduell zweier formstarker Mannschaften, das richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein dürfte.

