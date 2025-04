Holzgerlingen in Lauerstellung: Lässt Plattenhardt Punkte liegen?

Der SC Stammheim erwartet die Spvgg 1897 Cannstatt. Stammheim hat mit 0 Punkten aus den ersten 25 Spielen bereits den Abstieg besiegelt, während Cannstatt mit 50 Punkten auf dem dritten Platz steht und sich weiter im Aufstiegsrennen befindet. Die Mannschaft von Cannstatt konnte zuletzt mit 3:2 gegen Rohr Stuttgart gewinnen und hat nun die Chance, den Rückstand auf Platz zwei weiter zu verkürzen. Stammheim kämpft zwar tapfer, ist aber klarer Außenseiter. Für Cannstatt ist der Sieg Pflicht, wenn man den Anschluss an die Aufstiegsränge halten möchte.

Stuttgart-Münster erwartet den SV Vaihingen. Stuttgart-Münster, mit 30 Punkten auf dem zwölften Platz, hat sich zwar von den Abstiegsrängen abgesetzt, ist jedoch noch nicht ganz in Sicherheit. Vaihingen, mit 43 Punkten auf dem siebten Platz, befindet sich im soliden Mittelfeld und wird mit einem Sieg einen weiteren Schritt in Richtung vorderes Drittel machen können.

Ein richtungsweisendes Spiel im Kampf um die Aufstiegsplätze steht zwischen dem SV Bonlanden und der SpVgg Holzgerlingen an. Bonlanden, mit 45 Punkten auf Platz sechs, kann sich mit einem Sieg weiter im oberen Tabellendrittel festsetzen, während Holzgerlingen mit 51 Punkten auf Platz zwei weiterhin in Schlagdistanz zum Tabellenführer Plattenhardt bleibt. Holzgerlingen musste zuletzt mit 2:4 gegen Stuttgart-Münster eine Niederlage einstecken, während Bonlanden mit 1:1 gegen Deckenpfronn unentschieden spielte. Holzgerlingen geht als Favorit in das Spiel, doch Bonlanden wird alles daransetzen, gegen den Verfolger zu punkten.