Holzgerlingen gegen Croatia unter Druck, bleibt Musberg auf der 1?

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Nufringen SV Nufringen TSV Dagersheim Dagersheim 15:00 PUSH



Der SV Nufringen hat mit dem 3:2-Erfolg in Herrenberg Selbstvertrauen getankt und peilt nun den dritten Saisonsieg an. Mit sechs Punkten aus vier Spielen steht der Aufsteiger im gesicherten Mittelfeld und will den Anschluss nach oben nicht verlieren. Für den TSV Dagersheim ist die Lage prekär: vier Spiele, kein Sieg, dazu nur fünf Tore. Der Aufsteiger steht mit vier Unentschieden am Tabellenende des unteren Drittels und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.



Die SpVgg Holzgerlingen ist nach nur einem Punkt aus den ersten vier Partien Tabellenletzter. Gegen Croatia Stuttgart, das zwar ebenfalls sieglos ist, aber immerhin schon drei Zähler geholt hat, bietet sich die große Chance zum Befreiungsschlag. Für beide Teams geht es um den Anschluss an das untere Mittelfeld, eine Niederlage würde die Krise verschärfen. Besonders die Defensive beider Mannschaften stand bisher wacklig, was für ein torreiches Duell sprechen könnte.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Bonlanden SV Bonlanden TSV Musberg TSV Musberg 15:00 PUSH



Der SV Bonlanden hat mit dem klaren 4:1-Sieg über Croatia Stuttgart gezeigt, dass er offensiv zur Gefahr werden kann. Mit vier Punkten steht die Mannschaft aktuell im unteren Mittelfeld, hat aber das Potenzial, weiter nach oben zu klettern. Der TSV Musberg reist als Tabellenführer mit zehn Punkten und einem starken Torverhältnis von 9:2 an. Für Musberg geht es darum, seine weiße Weste zu verteidigen und die Spitzenposition im direkten Duell mit einem ambitionierten Gegner zu untermauern.



Beide Teams stehen nach vier Spieltagen mit nur zwei Punkten im Tabellenkeller. Der VfL Oberjettingen kassierte zuletzt beim 1:3 in Musberg die zweite Niederlage, während der SV Deckenpfronn beim 1:1 gegen Dagersheim erneut sieglos blieb. Für beide Mannschaften ist die Partie ein klassisches Kellerduell mit hoher Bedeutung. Wer hier verliert, droht früh den Anschluss ans rettende Ufer zu verpassen.



Der VfL Herrenberg steht mit sechs Punkten im soliden Mittelfeld, hat allerdings die Chance verpasst, sich nach der Niederlage gegen Nufringen nach oben zu orientieren. Nun wartet mit dem TV Darmsheim ein Absteiger aus der Landesliga, der mit neun Punkten auf Platz drei steht und weiter Kurs Richtung Tabellenspitze hält. Darmsheim gewann am vergangenen Wochenende das Topspiel gegen Cannstatt knapp mit 2:1 und will diese Serie fortsetzen. Für Herrenberg wäre ein Sieg wichtig, um nicht den Anschluss nach oben zu verlieren.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt ASV Botnang ASV Botnang 15:00 live PUSH



Die Spvgg 1897 Cannstatt hat mit drei Siegen aus vier Spielen eindrucksvoll gezeigt, dass sie zu den Spitzenteams der Liga gehört. Mit 11:8 Toren steht die Mannschaft punktgleich mit Darmsheim auf Rang vier. Gegner ASV Botnang dagegen kämpft als Aufsteiger um jeden Punkt und kommt mit drei Zählern nach Cannstatt. Für Cannstatt gilt es, die Heimstärke auszuspielen, während Botnang im Tabellenkeller dringend auf Zählbares hofft.

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen II SV Vaihingen SV Vaihingen 13:00 PUSH



Der TV Echterdingen II kam zuletzt zu einem 2:2 beim ASV Botnang und rangiert mit vier Punkten im unteren Mittelfeld. Gegner SV Vaihingen ist noch ungeschlagen und belegt mit acht Punkten Rang fünf. Für Vaihingen ist dieses Auswärtsspiel die Chance, die eigene Serie auszubauen und den Blick weiter nach oben zu richten. Echterdingen braucht dagegen dringend Punkte, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Rohrau SV Rohrau TSV Jahn Büsnau Büsnau 15:00 PUSH



Der SV Rohrau steht nach vier Spielen mit vier Punkten da und verharrt im unteren Tabellenmittelfeld. Besonders die offensive Durchschlagskraft fehlt, wie das 0:0 beim SV Vaihingen zuletzt zeigte. Nun wartet mit dem TSV Jahn Büsnau einer der beiden Spitzenreiter, der nach dem 3:1 gegen Holzgerlingen weiter ungeschlagen ist. Für Büsnau geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen, während Rohrau die Rolle des Außenseiters einnimmt.

