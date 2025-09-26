 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Holzgerlingen gegen Croatia unter Druck, bleibt Musberg auf der 1?

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Die Übersicht des 5. Spieltags

Der fünfte Spieltag der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen verspricht reichlich Brisanz. Der SV Nufringen will nach dem Auswärtssieg in Herrenberg nun gegen den punktlosen TSV Dagersheim nachlegen. Schlusslicht SpVgg Holzgerlingen steht daheim gegen Croatia Stuttgart schon unter Druck. Spitzenreiter TSV Musberg muss beim SV Bonlanden zeigen, ob er seine Serie auch gegen einen unbequemen Gegner fortsetzen kann.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Nufringen
SV NufringenSV Nufringen
TSV Dagersheim
TSV DagersheimDagersheim
15:00

Der SV Nufringen hat mit dem 3:2-Erfolg in Herrenberg Selbstvertrauen getankt und peilt nun den dritten Saisonsieg an. Mit sechs Punkten aus vier Spielen steht der Aufsteiger im gesicherten Mittelfeld und will den Anschluss nach oben nicht verlieren. Für den TSV Dagersheim ist die Lage prekär: vier Spiele, kein Sieg, dazu nur fünf Tore. Der Aufsteiger steht mit vier Unentschieden am Tabellenende des unteren Drittels und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Holzgerlingen
SpVgg HolzgerlingenHolzgerling.
Croatia Stuttgart
Croatia StuttgartCroatia Stgt
15:00

Die SpVgg Holzgerlingen ist nach nur einem Punkt aus den ersten vier Partien Tabellenletzter. Gegen Croatia Stuttgart, das zwar ebenfalls sieglos ist, aber immerhin schon drei Zähler geholt hat, bietet sich die große Chance zum Befreiungsschlag. Für beide Teams geht es um den Anschluss an das untere Mittelfeld, eine Niederlage würde die Krise verschärfen. Besonders die Defensive beider Mannschaften stand bisher wacklig, was für ein torreiches Duell sprechen könnte.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Bonlanden
SV BonlandenSV Bonlanden
TSV Musberg
TSV MusbergTSV Musberg
15:00

Der SV Bonlanden hat mit dem klaren 4:1-Sieg über Croatia Stuttgart gezeigt, dass er offensiv zur Gefahr werden kann. Mit vier Punkten steht die Mannschaft aktuell im unteren Mittelfeld, hat aber das Potenzial, weiter nach oben zu klettern. Der TSV Musberg reist als Tabellenführer mit zehn Punkten und einem starken Torverhältnis von 9:2 an. Für Musberg geht es darum, seine weiße Weste zu verteidigen und die Spitzenposition im direkten Duell mit einem ambitionierten Gegner zu untermauern.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Oberjettingen
VfL OberjettingenO´jettingen
SV Deckenpfronn
SV DeckenpfronnDeckenpfronn
15:00

Beide Teams stehen nach vier Spieltagen mit nur zwei Punkten im Tabellenkeller. Der VfL Oberjettingen kassierte zuletzt beim 1:3 in Musberg die zweite Niederlage, während der SV Deckenpfronn beim 1:1 gegen Dagersheim erneut sieglos blieb. Für beide Mannschaften ist die Partie ein klassisches Kellerduell mit hoher Bedeutung. Wer hier verliert, droht früh den Anschluss ans rettende Ufer zu verpassen.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
VfL Herrenberg
VfL HerrenbergVfL Herrenb.
TV Darmsheim
TV DarmsheimTV Darmsheim
15:30

Der VfL Herrenberg steht mit sechs Punkten im soliden Mittelfeld, hat allerdings die Chance verpasst, sich nach der Niederlage gegen Nufringen nach oben zu orientieren. Nun wartet mit dem TV Darmsheim ein Absteiger aus der Landesliga, der mit neun Punkten auf Platz drei steht und weiter Kurs Richtung Tabellenspitze hält. Darmsheim gewann am vergangenen Wochenende das Topspiel gegen Cannstatt knapp mit 2:1 und will diese Serie fortsetzen. Für Herrenberg wäre ein Sieg wichtig, um nicht den Anschluss nach oben zu verlieren.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Spvgg 1897 Cannstatt
Spvgg 1897 Cannstatt97 Cannstatt
ASV Botnang
ASV BotnangASV Botnang
15:00live

Die Spvgg 1897 Cannstatt hat mit drei Siegen aus vier Spielen eindrucksvoll gezeigt, dass sie zu den Spitzenteams der Liga gehört. Mit 11:8 Toren steht die Mannschaft punktgleich mit Darmsheim auf Rang vier. Gegner ASV Botnang dagegen kämpft als Aufsteiger um jeden Punkt und kommt mit drei Zählern nach Cannstatt. Für Cannstatt gilt es, die Heimstärke auszuspielen, während Botnang im Tabellenkeller dringend auf Zählbares hofft.

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen II
SV Vaihingen
SV VaihingenSV Vaihingen
13:00

Der TV Echterdingen II kam zuletzt zu einem 2:2 beim ASV Botnang und rangiert mit vier Punkten im unteren Mittelfeld. Gegner SV Vaihingen ist noch ungeschlagen und belegt mit acht Punkten Rang fünf. Für Vaihingen ist dieses Auswärtsspiel die Chance, die eigene Serie auszubauen und den Blick weiter nach oben zu richten. Echterdingen braucht dagegen dringend Punkte, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Rohrau
SV RohrauSV Rohrau
TSV Jahn Büsnau
TSV Jahn BüsnauBüsnau
15:00

Der SV Rohrau steht nach vier Spielen mit vier Punkten da und verharrt im unteren Tabellenmittelfeld. Besonders die offensive Durchschlagskraft fehlt, wie das 0:0 beim SV Vaihingen zuletzt zeigte. Nun wartet mit dem TSV Jahn Büsnau einer der beiden Spitzenreiter, der nach dem 3:1 gegen Holzgerlingen weiter ungeschlagen ist. Für Büsnau geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen, während Rohrau die Rolle des Außenseiters einnimmt.

