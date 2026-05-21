Holzgerlingen feiert Befreiungsschlag, Nullnummer in Bonlanden

Das Duell hielt, was es im Vorfeld versprach: Eine von Beginn an leidenschaftliche Auseinandersetzung, bei der die SpVgg Holzgerlingen am Ende die Oberhand behielt und einen Heimsieg feierte. Das wichtige Tor zum 1:0 für die Heimmannschaft erzielte Max Horn in der 21. Minute der ersten Halbzeit, was der SpVgg spürbare Sicherheit verlieh und den Druck auf die Gäste erhöhte. Direkt nach dem Seitenwechsel folgte der nächste Nadelstich, der die Hoffnungen der Gäste früh dämpfte: Den Treffer zum 2:0-Endstand steuerte Julius Hamm in der 49. Minute bei.

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Es war ein von extremer Nervosität, taktischer Vorsicht und verbissenem Kampf geprägtes Duell, bei dem das spielerische Element oft auf der Strecke blieb, die Spannung aber bis zur letzten Sekunde greifbar war. Am Ende trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem torlosen Unentschieden, das bei beiden Teams gemischte Gefühle hinterlassen dürfte. ---

Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau Büsnau SV Vaihingen SV Vaihingen 15:00 PUSH

Der TSV Jahn Büsnau steht als Aufsteiger mit 50 Punkten auf Rang drei und hat zuletzt beim 3:3 gegen den ASV Botnang gezeigt, dass er auch gegen Spitzenmannschaften bestehen kann. Der SV Vaihingen folgt mit 48 Punkten auf Rang vier und reist mit einem wuchtigen 7:3 gegen den SV Nufringen im Rücken an. Schon das Hinspiel hatte beim 2:2 mehr Spannung als Trennungsschärfe, nun geht es im direkten Duell um die bessere Ausgangslage im oberen Tabellenbereich. Büsnau kann den Relegationsplatz festigen, Vaihingen mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen. ---

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr Croatia Stuttgart Croatia Stgt ASV Botnang ASV Botnang 15:30 PUSH

Croatia Stuttgart liegt mit 22 Punkten auf Rang 15 und steht nach dem 2:4 beim TV Darmsheim sowie dem 2:2 gegen den VfL Herrenberg weiter tief im Tabellenkeller. Der ASV Botnang kommt als Tabellenzweiter mit 53 Punkten, musste beim 3:3 gegen den TSV Jahn Büsnau aber zwei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen lassen. Das Hinspiel gewann der ASV Botnang 2:0, die Rollen sind auch diesmal klar verteilt. Für Croatia Stuttgart zählt jeder Punkt gegen den Abstieg, Botnang darf sich im Kampf um die Spitze kaum einen Ausrutscher erlauben.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Musberg TSV Musberg TV Darmsheim TV Darmsheim 19:00 PUSH



Der TSV Musberg steht mit 36 Punkten auf Rang zehn, wobei im Datenstand das Ergebnis des Spiels gegen die Spvgg 1897 Cannstatt vom 26. Spieltag nicht ausgewiesen ist. Zuletzt folgte für Musberg ein 1:1 beim VfL Herrenberg, während der TV Darmsheim als Tabellenfünfter mit 47 Punkten nach dem 4:2 gegen Croatia Stuttgart wieder Schwung aufgenommen hat. Das Hinspiel endete 2:2 und deutet an, wie eng diese Begegnung werden kann. Musberg will sich weiter vom unteren Bereich absetzen, Darmsheim braucht den Sieg, um im erweiterten Spitzenfeld zu bleiben. Der TSV Musberg steht mit 36 Punkten auf Rang zehn, wobei im Datenstand das Ergebnis des Spiels gegen die Spvgg 1897 Cannstatt vom 26. Spieltag nicht ausgewiesen ist. Zuletzt folgte für Musberg ein 1:1 beim VfL Herrenberg, während der TV Darmsheim als Tabellenfünfter mit 47 Punkten nach dem 4:2 gegen Croatia Stuttgart wieder Schwung aufgenommen hat. Das Hinspiel endete 2:2 und deutet an, wie eng diese Begegnung werden kann. Musberg will sich weiter vom unteren Bereich absetzen, Darmsheim braucht den Sieg, um im erweiterten Spitzenfeld zu bleiben.



Der SV Deckenpfronn führt die Tabelle mit 55 Punkten an und hat mit dem 5:3 bei der Spvgg 1897 Cannstatt sowie dem 4:2 beim SV Rohrau die richtige Antwort im Titelrennen gegeben. Der VfL Herrenberg liegt mit 37 Punkten auf Rang neun und kommt nach zwei Unentschieden gegen Croatia Stuttgart und den TSV Musberg nach Deckenpfronn. Das Hinspiel gewann der SV Deckenpfronn 2:1, diesmal ist die Ausgangslage noch klarer auf die Spitze ausgerichtet. Deckenpfronn muss gewinnen, um den Vorsprung zu behaupten, Herrenberg kann mit einem Auswärtserfolg die obere Tabellenhälfte festigen. Der SV Deckenpfronn führt die Tabelle mit 55 Punkten an und hat mit dem 5:3 bei der Spvgg 1897 Cannstatt sowie dem 4:2 beim SV Rohrau die richtige Antwort im Titelrennen gegeben. Der VfL Herrenberg liegt mit 37 Punkten auf Rang neun und kommt nach zwei Unentschieden gegen Croatia Stuttgart und den TSV Musberg nach Deckenpfronn. Das Hinspiel gewann der SV Deckenpfronn 2:1, diesmal ist die Ausgangslage noch klarer auf die Spitze ausgerichtet. Deckenpfronn muss gewinnen, um den Vorsprung zu behaupten, Herrenberg kann mit einem Auswärtserfolg die obere Tabellenhälfte festigen.

Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr TSV Dagersheim Dagersheim Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt 15:00 PUSH



Der TSV Dagersheim steht als Aufsteiger mit 25 Punkten auf Rang 14 und hat mit dem 3:2 beim TV Echterdingen II zuletzt ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Die Spvgg 1897 Cannstatt ist mit 40 Punkten Siebter, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und musste beim 3:5 gegen den SV Deckenpfronn einen Rückschlag hinnehmen. Das Hinspiel endete 6:1 für Cannstatt und war eines der deutlichsten Duelle dieser Paarung, weshalb Dagersheim auch emotional einiges zu korrigieren hat. Für Dagersheim geht es um Luft im Abstiegskampf, für Cannstatt um die Stabilisierung im oberen Mittelfeld. Der TSV Dagersheim steht als Aufsteiger mit 25 Punkten auf Rang 14 und hat mit dem 3:2 beim TV Echterdingen II zuletzt ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Die Spvgg 1897 Cannstatt ist mit 40 Punkten Siebter, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und musste beim 3:5 gegen den SV Deckenpfronn einen Rückschlag hinnehmen. Das Hinspiel endete 6:1 für Cannstatt und war eines der deutlichsten Duelle dieser Paarung, weshalb Dagersheim auch emotional einiges zu korrigieren hat. Für Dagersheim geht es um Luft im Abstiegskampf, für Cannstatt um die Stabilisierung im oberen Mittelfeld.