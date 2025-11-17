Holzelfingen krönt sich im Gigantentreffen zum Derbysieger

Kanpp 500 Zuschauer sorgten für eine beeindruckende Kulisse, als sich der FC Engstingen und der TSV Holzelfingen zum lang erwarteten Derby gegenüberstanden. Beide Teams waren bis in die Haarspitzen motiviert, doch am Ende setzte sich der TSV Holzelfingen verdient durch – schlicht, weil er mehr wollte und die entscheidenden Momente konsequenter nutzte.

Nur zehn Minuten später folgte die Szene, über die man am Stammtisch sicherlich noch lange sprechen wird: Oliver Koch setzte einen direkten Freistoß aus unglaublichen 50 Metern an. Engstingens Keeper verschätzte den Ball völlig, der ihm unglücklich durch die Hände rutschte – 2:0 (39.) für den TSV und ungläubiges Raunen auf dem gesamten Sportplatz.

Beide Mannschaften starteten druckvoll ins Spiel, mit Chancen auf beiden Seiten. In der 29. Minute war es dann soweit: Nach einem folgenschweren Abwehrfehler der Engstinger schaltete Kunkel am schnellsten und lupfte sehenswert zum 1:0 für Holzelfingen ein.

Zweite Halbzeit: Engstingen verpasst den Anschluss – Holzelfingen eiskalt

Mit Beginn der zweiten Hälfte kam Engstingen mit viel Wucht aus der Kabine und hatte unmittelbar nach Wiederanpfiff eine riesige Chance zum Anschlusstreffer – doch der Ball wollte nicht über die Linie.

Holzelfingen zeigte sich erneut kaltschnäuzig: In der 51. Minute erhöhte Reiff auf 3:0, was den Knick ins Engstinger Spiel brachte. Dennoch gab der FCE nicht auf und kam im weiteren Verlauf zu mehreren guten Möglichkeiten, scheiterte aber entweder an der eigenen Präzision oder am gut aufgelegten TSV-Schlussmann Mike Kemmler.

Späte Ergebniskosmetik

In der 97. Minute gelang Engstingen zumindest noch der verdiente Ehrentreffer: Schmitt verwandelte einen direkten Freistoß sehenswert zum 3:1-Endstand.

Fazit

Der TSV Holzelfingen gewinnt das Gigantentreffen und darf sich zurecht Derbysieger nennen. Dank größerem Willen, hoher Effektivität und eiskalter Ausnutzung der Engstinger Fehler geht der Sieg absolut in Ordnung. Die Zuschauer sahen ein packendes Derby mit emotionalen Momenten, viel Einsatz und einem Holzelfinger Team, das sich am Ende jubelnd feiern lassen durfte.