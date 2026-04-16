Holzelfingen feiert klaren Auswärtssieg in Würtingen

– Foto: Lukas Gauß

Der TSV Holzelfingen bleibt in der Kreisliga A1 Alb weiter auf Erfolgskurs. Beim SV Würtingen setzte sich der Tabellenführer deutlich mit 5:1 durch und unterstrich dabei über weite Strecken seine Favoritenrolle. Die Gäste dominierten die Partie von Beginn an und hätten das Ergebnis bei besserer Chancenverwertung sogar noch höher gestalten können.

In der 32. Minute baute Engst die Führung aus. Nach Vorlage von Petkovsek blieb er vor dem Tor eiskalt und stellte auf 2:0. Nur zwei Minuten später war es erneut Engst, der nach einer Situation im Strafraum genau richtig stand und zum 3:0 einschob – der Doppelpack für den Verteidiger und eine komfortable Pausenführung für Holzelfingen.

Holzelfingen erwischte einen perfekten Start in die Begegnung. Bereits in der 2. Minute stand Felix Taxis nach einem Abschluss goldrichtig und staubte zur frühen Führung ab. Der Tabellenführer blieb auch danach das klar bessere Team und kontrollierte das Spielgeschehen.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. In der 51. Minute erhöhte Reiff nach einer sehenswerten Vorarbeit von Taxis auf 4:0. Der Tabellenführer ließ Ball und Gegner laufen und erspielte sich weitere Möglichkeiten.

Ein besonderer Moment folgte wenig später: Petkovsek verwandelte einen direkten Freistoß zum 5:0 und erzielte damit sein erstes Saisontor. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden.

Der SV Würtingen kam in der 72. Minute allerdings noch zum Ehrentreffer – völlig überraschend und praktisch aus dem Nichts fiel das 5:1. In der Folge hatte Holzelfingen rund zehn Minuten eine schwierigere Phase zu überstehen. Zusätzlich schwächten sich die Gäste in der 75. Minute selbst: Kemmler sah nach einer Notbremse unglücklich die Rote Karte.

Trotz Unterzahl brachte Holzelfingen die Partie anschließend souverän zu Ende. Am Ende stand ein hochverdienter Auswärtssieg für den Tabellenführer, der über die gesamte Spielzeit das klar bessere Team war und das Ergebnis bei zahlreichen weiteren Chancen sogar noch höher hätte gestalten können.