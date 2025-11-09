Holz-Wahlschied II enttäuscht im Spitzenspiel

Die zahlreichen Zuschauer im Wahlbachstadion waren voller Vorfreude auf das Spitzenspiel der Kreisliga A Ill/Theel, doch die Heimelf blieb weit hinter ihren Erwartungen zurück.

SV Holz-Wahlschied II - FC Kutzhof II 2:4 (0:2). Ausgerechnet im Spitzenspiel bot die Heimelf ihre bisher schlechteste Saisonleistung. Vor allem die Defensive erwischte einen rabenschwarzen Tag. So führten individuelle Abwehrfehler zum 0:2-Halbzeistand.

Ralf Christoph, der Trainer von Holz-Wahlschied nach der Partie: "Auch wenn wir in der zweiten Halbzeit etwas besser spielten als vor der Pause, geht der Sieg von Kutzhof voll in Ordnung. Wir haben uns heute die Gegentreffer praktisch selber rein gemacht. Mit Angsthasenfußball kannst du einfach kein Spitzenspiel gewinnen."