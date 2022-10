Holvede fehlt am Ende das Spielglück

So., 23.10.2022, 12:30 Uhr

Auch im Keller-Duell der beiden zuvor sieglosen Teams muss sich der FC Este 2012 II mit einer Niederlage abfinden. Das rettende Ufer gerät damit immer weiter aus der Sichtweite. "Wir haben uns in einem ausgeglichenen Spiel wieder mal selbst mit einem Platzverweis vor der Pause dezimiert", sagt FC-Trainer Bahittin Saclik. "Das Glück ist derzeit aber nicht auf unserer Seite." Tore: 0:1 (17.) Hildebrandt, 1:1 (56.) Poplawski, 1:2 (60.), 1:3 (70.) beide Grzywaczewski, 1:4 (81.) Schütt.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr

Nach einer schwachen ersten Halbzeit haderte Neu Wulmstorf am Ende mit der Chancenverwertung. Im zweiten Durchgang steigerten sich die Gäste, konnten ihre Überlegenheit aber nur mit dem Ausgleich in Zählbares ummünzen. "Wir haben zwei, drei Chancen fahrlässig vergeben und hätten dann auch einen Handelfmeter bekommen können", sagt TVV-Coach Andreas Kühner. "Aufgrund der Vielzahl an Chancen hätten wir als Sieger vom Platz gehen müssen." Tore: 1:0 (36.) Jost, 1:1 (59.) Vujovic.