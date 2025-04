Am 25. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems stehen sowohl im Rennen um den Aufstieg als auch im Kampf gegen den Abstieg richtungsweisende Partien an. Während TuS Esens seine Spitzenposition festigen will, kämpfen Teams wie TuS Holtriem und TuS Strudden um den Klassenerhalt. Ein Blick auf alle acht Begegnungen des Wochenendes.