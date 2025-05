Aurich feiert ein schönen Heimspielabschluss aufgrund einer starken Leistung. Nachdem es mit einem 2:0 in die Kabine ging, ließ die Spielvereinigung auch im zweiten Abschnitt nicht nach. Unterm Strich stand am Ende ein verdienter 4:0-Sieg auf der Anzeigetafel. Bunde hat die Möglichkeit im letzten eigenen Heimspiel am kommenden Wochenende gegen Essens noch einmal für eine Überraschung zu sorgen.