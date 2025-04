Holtmann und Tepper verlängern beim 1. FC Gievenbeck

Jonas Tepper wechselte im vergangenen Sommer vom SC Spelle- Venhaus nach Gievenbeck. Mit 25 Regionalliga- Einsätzen in der letzten Saison waren die Erwartungen in ihn groß - und er konnte sie erfüllen: Nach anfänglichen Startschwierigkeiten und einer krankheitsbedingten Pause zu Saisonbeginn kam der 23-jährige Außenverteidiger in 20 Oberliga- Partien zum Zug, 14 davon stand er in der Startelf. Aus den letzten 16 Pflichtspielen verpasste Tepper lediglich eine Partie aufgrund einer gelb-roten Karte im Derby gegen Preußen U23. Ich habe mich für eine Verlängerung beim FCG entschieden, weil ich hier das Gefühl habe und das Vertrauen bekomme, mich hier bestmöglich weiterentwickeln zu können*, sagt der Verteidiger. Ich fühle mich von Anfang an sehr wohl im Verein, das ganze Umfeld arbeitet sehr ambitioniert und wir haben ein junges und hungriges Team. Ich möchte mich in dieses Team weiter einbringen und der Mannschaft helfen, die hervorragende Entwicklung fortzusetzen*.



Holtmann: “Die Mannschaft macht einfach Bock“

Ebenfalls zugesagt hat Zentrumsspieler Marvin Holtmann. Der 29- jährige Anführer wechselte im Sommer 2023 vom FC Eintracht Rheine in der Sportpark und kam in der ersten Spielzeit allen voran aufgrund einer längerfristigen Verletzung nicht wie gewünscht in Fahrt. Nach lediglich drei Startelf- Einsätzen aus der ersten Spielzeit hat sich Holtmann im zweiten Jahr zum festen Stammpersonal entwickelt: Auch er stand in 20 Oberliga- Partien auf dem Feld (13 Startelfeinsätze) sowie in allen vier Kreispokal- und beiden Westfalenpokalspielen. In den Pokalwettbewerben sind ihm drei Tore gelungen, dazu konnte ein ein Assist in der Liga liefern. „Die Mannschaft macht einfach Bock, ich fühle mich im Umfeld sehr wohl und die Rahmenbedingungen, um unsere Ziele zu erreichen, sind top", sagt der 131-fache Oberliga- Spieler. Nach der zweiten Saison kann ich sagen, dass es der richtige Schritt war, zum FCG zu wechseln. Ich möchte in der nächsten Saison als einer der älteren im Team vorweg gehen, schnell den Klassenerhalt sichern und habe Lust, mich mit der Mannschaft weiter oben in der Tabelle festzusetzen*.