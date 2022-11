– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Holthausen/Biene verliert den Nimbus der Unbesiegbarkeit in der LL 2:3 Niederlage gegen den SV Bevern

Erste Saisonniederlage für Holthausen-Biene - 1.Herren gewinnt verdient gegen den Tabellenführer aus dem Emsland Geschichte wiederholt sich. Nur dieses Mal andersherum... Wir gehen zurück in die Meisterschaftssaison 2018/19. Nach 10 Siegen am Stück reist die damaligen Truppe von Matthias Risse an den Biener Busch. In einem engen Spiel verlor unsere 1.Herren ein wenig unglücklich mit 1:0. Nun der Sprung zurück in die Gegenwart: Der SV Holthausen-Biene kommt als ungeschlagener Tabellenführer nach 14 Siegen und 3 Unentschieden in den Sportpark Wernsing. In einem unglaublich hochklassigen Spiel setzt sich die Mannschaft von Simon Wehming am Ende mit 3:2 durch.