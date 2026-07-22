 2026-07-21T12:15:24.401Z

Vom Spielfeldrand

Holthausen-Biene setzt sich in Freren durch

von P. M. · Heute, 08:50 Uhr · 0 Leser

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Holt. Biene
SG Freren

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Holthausen-Biene setzt sich in Freren durch

Die SG Freren unterlag im Testspiel dem Landesligisten SV Holthausen-Biene mit 2:4. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Jannis Schnebeck (5.) früh in Führung. Ein Eigentor von Fynn Papenbrock erhöhte noch vor der Pause auf 0:2 (21.).

Gestern, 19:30 Uhr
SG Freren
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SV Holthausen Biene
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Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel baute Timo Lüken den Vorsprung auf 3:0 aus (52.). Freren zeigte jedoch Moral und verkürzte durch Moritz Reinermann in der 53. Minute auf 1:3. Hedon Selishta stellte wenig später den alten Abstand wieder her (56.), ehe Bennet Thelen mit dem Treffer zum 2:4 in der 69. Minute den Schlusspunkt setzte.