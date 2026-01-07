Holthausen Biene 1931 nimmt Abschied von Stadionsprecher

Der SV Holthausen Biene 1931 e.V. trauert um Alfred Kues, der über viele Jahrzehnte hinweg eine prägende Persönlichkeit am Biener Busch war. In verschiedenen Funktionen – unter anderem als Trainer, Jugendwart, 2. Vorsitzender und viele Jahre als Stadionsprecher – brachte er sich mit großem Engagement in das Vereinsleben ein.

Besonders mit seiner ruhigen, sachlichen und stets respektvollen Art prägte Alfred Kues das Bild des SV Holthausen Biene 1931 e.V. nachhaltig. Als Stadionsprecher war er für viele Zuschauer untrennbar mit den Heimspielen verbunden und verlieh ihnen eine besondere Atmosphäre.

Verlässlicher Ansprechpartner und Vereinsmensch

Auch abseits des Spielfelds war Alfred Kues stets ein verlässlicher Ansprechpartner und ein Mensch, der sich mit dem Verein in besonderem Maße identifizierte.