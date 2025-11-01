Holtgers bleibt - Verein setzt auf Kontinuität

Holtgers genießt bei Mannschaft und Umfeld großes Ansehen für seine leidenschaftliche und engagierte Arbeit. Gemeinsam soll der erfolgreiche Weg im blau-weißen Trikot fortgesetzt werden.

Trainer Daniel Holtgers bleibt auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie. Mit der frühzeitigen Verlängerung setzt der Verein ein klares Zeichen für Vertrauen und Kontinuität.

Der Rasen im Lohner Jahnstadion war zwar „bestens präpariert“, wie es die Platzkommission nannte, aber wer an diesem Nachmittag einen Sprint wagte, sank gefühlt bis zur Wade ein. Dafür war das Publikum standfest: rund 300 Zuschauer sahen zu, wie Union Lohne nach drei Auswärtsspielen endlich wieder daheim ran durfte und sich mit einem 4:2 gegen Sparta Werlte belohnte.

Ein tiefer Rasen, ein heißer Kildau und ein kalter Keeper: Union Lohne schleppt sich zum vierten Sieg in Serie.

Trainer Dennis Brode hatte seine Startelf leicht durchgeschüttelt: Jelle Geesen durfte zwischen die Pfosten, David Brink rutschte für Mirco Strohecker rein. Die ersten Minuten? Viel Kampf, wenig Kombi, das Geläuf machte kurzen Prozess mit jeder Passstafette.

Dann kam die 15. Minute, und mit ihr der Mann des Tages: Rendi Kildau. Nach feiner Vorarbeit von Luca Grau schob er abgeklärt ein. Zwei Minuten später: déjà-vu. Diesmal zog Kildau aus 20 Metern ab g trocken, rechts unten, 2:0. Der Ball schlug so sauber ein, dass selbst der Rasen kurz Beifall hätte klatschen können.

Doch Werlte ließ sich nicht abschütteln. Nach 31 Minuten verkürzte Alexander Kenning, ein Treffer aus dem Nichts, nach einer unglücklichen Lohner Abwehraktion. Plötzlich war das Spiel wieder offen, und Lohne verlor für ein paar Minuten den Faden. Brode gestikulierte an der Seitenlinie so lebhaft, dass selbst der Linienrichter kurz den Überblick verlor, wer eigentlich den Ball hatte.

Nach der Pause blieb es wild. Kildau hätte früh den Deckel draufmachen können (54.), vergab aber frei vor Keeper Rolfes. Fünf Minuten später durfte er dann vom Punkt ran und verwandelte lässig. Hattrick! Der Stadionsprecher brauchte gar nicht mehr in die Unterlagen zu schauen.

Doch Werlte antwortete ebenfalls vom Punkt. Bernhard Kleymann verkürzte (73.) - 3:2, und plötzlich roch es wieder nach Spannung. Zwei Minuten später hätte Werlte fast den Ausgleich erzielt, doch Jelle Geesen im Lohner Tor parierte gleich doppelt spektakulär. Der Keeper, zuvor eher unauffällig, bekam Szenenapplaus und vermutlich eine warme Dusche extra spendiert.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 86. Minute: Stricker tankte sich durch, legte quer und natürlich stand wieder Kildau da, wo ein Torjäger stehen muss. 4:2, der vierte Treffer für ihn, und ein breites Grinsen bei allen, die rot tragen.

In der Nachspielzeit wackelte Lohne kurz, rettete sich aber über die Zeit. Brode schnaufte durch - Arbeitssieg. Nicht schön, aber erfolgreich.

Fazit:

Union Lohne hatte schon leichtere Nachmittage. Doch auf dem tiefen Platz zählte weniger der feine Fußball als der Wille und ein Stürmer, der einfach alles trifft. Rendi Kildau machte vier Buden und ließ seine Teamkollegen aussehen, als hätten sie den Ball nur getragen, damit er ihn reinschieben kann.

____________________

Concordia Emsbüren unterliegt Salzbergen im Derby mit 2:4

Im Nachholspiel des 7. Spieltags musste sich Concordia Emsbüren am Donnerstagabend dem SVA Salzbergen mit 2:4 geschlagen geben. In einem intensiven Lokalderby reichte der große Einsatz der Emsbürener am Ende nicht, um den frühen Rückstand noch zu drehen.