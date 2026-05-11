Holter verpassen im Top-Spiel knapp den nächsten Coup Spitzenspiel in der Fußball-Landesliga 1: Satte 444 Zuschauer sehen ein spannendes 1:1-Remis des VfB Schloß Holte bei RW Kirchlengern von Philipp Bülter · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

In der Fußball-Landesliga 1 darf der VfB Schloß Holte mit Torschütze Bastian Just (m.) über die 1:0-Führung in Kirchlengern jubeln, am Ende steht es jedoch 1:1. – Foto: Philipp Bülter

Schloß Holte-Stukenbrock. Es bleibt eng und umkämpft in der Spitzengruppe der Fußball-Landesliga 1. Während Titelanwärter SC Herford mit 5:1 bei der DJK Mastbruch gewann und mit jetzt 50 Punkten wieder die Tabellenführung übernahm, rutschte der VfB Schloß Holte nach einem 1:1 (1:0)-Remis im Top-Spiel bei RW Kirchlengern von Tabellenplatz eins auf Rang zwei. Die Holter Löwen haben nun, drei Spieltage vor Saisonschluss, 49 Punkte auf dem Konto – und träumen weiter vom Durchmarsch in die Westfalenliga. „Ich habe meinen Jungs aber auch gesagt, dass sie so ein Spitzenspiel in der Landesliga mal genießen sollen, auch wenn es viel Arbeit ist. Eigentlich waren wir dem Sieg viel näher als der Gegner“, so Trainer Kevin Kröger.

Dabei hatte es für den VfB in den bisherigen Duellen in der Rückrunde mit den anderen Top-Teams nicht sonderlich gut ausgesehen. Niederlagen gab es gegen den SC Herford (2:4), den TuS Dornberg (2:3), einen Sieg gegen den TuS Lohe (4:0) und ein Remis gegen den Delbrücker SC (0:0) – nur vier von zwölf möglichen Punkten.

Vier Tage vor dem Kreispokal-Endspiel gegen Westfalenligist FC Kaunitz zeigte der Aufsteiger im Kreis Herford eine beherzte Vorstellung bei einer der besten Mannschaften dieser Staffel. Beeindruckend: 444 Zuschauer verfolgten die Begegnung. Kröger: „Eine super Kulisse. Es war entsprechend hitzig und eines Top-Spiels würdig.“ Der VfB Schloß Holte war in der 35. Minute mit 1:0 in Führung gegangen, weil Defensivspezialist Bastian Just in der Offensive eine sich bietende Lücke optimal genutzt hatte. Just ließ einen Gegenspieler aussteigen und vollendete eiskalt.