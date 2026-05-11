Holter verpassen im Top-Spiel knapp den nächsten Coup

Schloß Holte-Stukenbrock. Es bleibt eng und umkämpft in der Spitzengruppe der Fußball-Landesliga 1. Während Titelanwärter SC Herford mit 5:1 bei der DJK Mastbruch gewann und mit jetzt 50 Punkten wieder die Tabellenführung übernahm, rutschte der VfB Schloß Holte nach einem 1:1 (1:0)-Remis im Top-Spiel bei RW Kirchlengern von Tabellenplatz eins auf Rang zwei.
Die Holter Löwen haben nun, drei Spieltage vor Saisonschluss, 49 Punkte auf dem Konto – und träumen weiter vom Durchmarsch in die Westfalenliga. „Ich habe meinen Jungs aber auch gesagt, dass sie so ein Spitzenspiel in der Landesliga mal genießen sollen, auch wenn es viel Arbeit ist. Eigentlich waren wir dem Sieg viel näher als der Gegner“, so Trainer Kevin Kröger.
Dabei hatte es für den VfB in den bisherigen Duellen in der Rückrunde mit den anderen Top-Teams nicht sonderlich gut ausgesehen. Niederlagen gab es gegen den SC Herford (2:4), den TuS Dornberg (2:3), einen Sieg gegen den TuS Lohe (4:0) und ein Remis gegen den Delbrücker SC (0:0) – nur vier von zwölf möglichen Punkten.
Vier Tage vor dem Kreispokal-Endspiel gegen Westfalenligist FC Kaunitz zeigte der Aufsteiger im Kreis Herford eine beherzte Vorstellung bei einer der besten Mannschaften dieser Staffel. Beeindruckend: 444 Zuschauer verfolgten die Begegnung. Kröger: „Eine super Kulisse. Es war entsprechend hitzig und eines Top-Spiels würdig.“
Der VfB Schloß Holte war in der 35. Minute mit 1:0 in Führung gegangen, weil Defensivspezialist Bastian Just in der Offensive eine sich bietende Lücke optimal genutzt hatte. Just ließ einen Gegenspieler aussteigen und vollendete eiskalt.
Nach dem Seitenwechsel verpassten es die Gäste aus dem Kreis Gütersloh jedoch, mit dem möglichen 2:0 wohl für die Entscheidung zu sorgen. Maximilian Ulrich mit einem Versuch aus sechs Metern und Kevin Klippenstein im Eins-gegen-eins-Duell mit Torwart Finn-Luis Patzek, der lange stehen blieb und parierte, verpassten den zweiten Treffer, ebenso Sören Brandy mit einem Kopfball in der Nachspielzeit.
RW Kirchlengern erarbeitete sich in Durchgang zwei enorm viel Ballbesitz, wurde aber selten gefährlich – einmal jedoch entscheidend: Kapitän Dennis Quirin chippte die Kugel aus gut 20 Metern über VfB-Schlussmann Robin Brüseke ins Tor – 1:1 (80.). Trainer Kevin Kröger ärgerte sich, denn seiner Meinung nach hatte der VfB zwei klare Handelfmeter nicht zugesprochen bekommen. „Das war ganz bitter.“
VfB Schloß Holte: Brüseke – Friesen, Höwelberend, Giebel, Hofmann – Ulrich (90.+3 Pfeiffer), Räker (65. Gievert), Just (59. Böhme), K. Klippenstein – Wehmeier (65. Brandy), Lakämper (90.+1 Fröse).
Tore: 0:1 Just (35.), 1:1 Quirin (80.).