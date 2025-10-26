Holtby, Hotopp, Punkt für Uevekoven

Es war die allerletzte Aktion in diesem Fußball-Landesliga-Spiel. Gerade hatte Alan Graf von Raspo Brand bei einer Monstergrätsche am Boden liegend den Ball mit der Hand gespielt, und jetzt legte sich Joshua Holtby den Ball 30 Meter vor dem Tor halblinks für einen Freistoß zurecht. Seine zentimetergenaue Flanke fand den Kopf von Verteidiger Marc Hotopp, der den Ball unhaltbar zum 1:1-Endstand in die untere rechte Ecke verlängerte.

Nach der Partie waren sich die beiden Trainer Daniel Formberg (Raspo) und Daniel Marschalk (Uevekoven) einig, dass das Remis gerecht war. Dennoch war die Stimmung beim Gäste-Coach natürlich wesentlich besser als beim Brander Trainer. „Wir freuen uns natürlich riesig über das Last-Minute-Tor, weil das Unentschieden auch verdient war“, sagte Marschalk. Sein Kollege Formberg haderte mit den nicht genutzten Chancen zum 2:0 und kritisierte, dass seine Mannschaft die letzte Standardsituation eben nicht wie vor dem Spiel besprochen verteidigt hatte.

Riesenjubel danach bei Sportfreunde Uevekoven, Tristesse bei Raspo und Ärger, dass der Schiedsrichter so lange nachspielen gelassen hatte, wo er doch nur sechs Minuten angekündigt hatte.

Marschalk, der sein Team im Gegensatz zur 0:4-Niederlage gegen Hürth auf zwei Positionen verändert hatte, sah in der ersten Halbzeit die besseren Torchancen für seine Mannschaft. Vor allem Joshua Holtby, Dreh- und Angelpunkt bei den Sportfreunden, hätte mit einem Pfostenschuss in der 41. Minute nach einem sehr gut vorgetragenen Angriff und mit einem präzisen Freistoß an die Unterkante der Latte in der 45. Minute einen Treffer verdient gehabt. So blieb es zur Pause beim 0:0 in einem Spiel, das teilweise sehr dynamisch geführt wurde, dann aber auch wieder Phasen mit geringem Unterhaltungswert hatte.

Nach dem Seitenwechsel verstärkte Raspo, das im Gegensatz zum 0:1 in Steinstraß mit drei Veränderungen ins Spiel gegangen war, seine Offensivbemühungen. In der 50. Minute kam Mittelstürmer Delany Arigbe nach einer Flanke von Albert Korotaev zum Kopfball, den er aber über das Tor setzte. Auf der anderen Seite setzte sich wenig später zweimal Lucas de Brito Mujamena über links durch. Einmal zögerte er zu lange mit dem Abschluss, bei der zweiten Chance setzte er seinen Schuss links am Tor vorbei.

Raspo wechselt Torhüter

Die Partie nahm Fahrt auf, die Zweikämpfe wurden intensiver. In der 59. Minute musste Formberg seinen Torwart Daniel Bräuer verletzungsbedingt auswechseln, für ihn kam der laut Coach ebenso starke Keeper Finn Albrecht ins Raspo-Tor.

Nach 60 Minuten setzte Arigbe einen Schuss über das Tor, der Druck der Brander war jetzt groß. Dennoch kam Uevekoven bei einem Gegenangriff und nach einem tollen Doppelpass von Joshua Holtby und Lukas Köllermeyer zu einer Gelegenheit. Holtby schoss jedoch rechts vorbei (66.).

Dramatische Schlussphase

Zwei Minuten später tauchte dann nach einer gelungenen Kombination wieder Arigbe vor dem Tor der Uevekovener auf. Torwart Patrick Wiesen hielt großartig, seine Mannschaft konnte den Ball aber nicht herausschlagen, so dass er von Raspos kurz zuvor eingewechseltem Catalin-Ionel Pintea in die Mitte zu Amir Jaidi gelangte, der trocken zur 1:0-Führung einnetzte.

In der 80. Minute hätte Arigbe für Raspo die Vorentscheidung besorgen können, aber Wiesen hielt erneut. Danach warfen die Sportfreunde alles nach vorne. Raspo verteidigte mit Mann und Maus, Mittelstürmer Arigbe klärte mehrfach mit dem Kopf im eigenen Sechzehner.

Die Nachspielzeit brach an, und die hatte es in sich. Leo Kleiber und Arigbe vergaben zwei sehr gute Möglichkeiten, dann hielt ihr Torwart Albrecht zweimal glänzend. Als alle mit dem Abpfiff rechneten, gab der Schiedsrichter noch einmal Freistoß für die Sportfreunde. Und Holtby legte sich den Ball zurecht...

