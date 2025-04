Holt sich Union Würm-Lindern im Nachholspiel die Spitze zurück?

_________________________

FC Eintracht Kempen – Schwarz-Weiß Schwanenberg

Nachholspiel vom 15. Spieltag

Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel erwartet die Zuschauer in Kempen. Die Gastgeber stehen mit 19 Punkten auf Rang 12, doch nach drei Niederlagen in Serie ist der Trend rückläufig. Gegner Schwanenberg liegt als Vorletzter nur fünf Zähler zurück und will mit einem Erfolg im direkten Duell den Anschluss wahren. Yustin Finlays Team hat seit dem Re-Start allerdings erst einen Punkt geholt. Trainer Kurt Rademacher weiß um die Bedeutung des Spiels für seine Eintracht.