Holt sich Stade den Titel? Die Lage der Frauen-Kreisklassen: VfL Güldenstern und Scharmbeck-Pattensen an der Spitze – Ottensen zieht Team zurück von Michael Brunsch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Jubelt am Ende auch der VfL Güldenstern Stade II? In der Nordstaffel liegt man aktuell auf Platz eins. – Foto: Karina Schütt

Die Schlussphase der beiden 1. Kreisklassen der Frauen ist eingeläutet. Sowohl in der Nord- als auch der Südstaffel ist die Meisterfrage noch nicht geklärt. Und in beiden Klassen gibt es noch die direkten Duelle der Meisterschaftskontrahentinnen.

Im Norden des Landkreises, der mit Teams aus dem südlichen Landkreis Cuxhaven aufgestockt werden kann, spielt der VfL Güldenstern Stade II eine starke Saison. In zwölf Partien blieb die Mannschaft von Trainer Marcel Lehr ungeschlagen. Dennoch ist man noch nicht durch, denn auch der MTV Himmelpforten ist stark dabei, hat bislang lediglich gegen den Tabellenvorletzten FC Wischhafen/Dornbusch verloren. Topspiel am Sonntag

Und das Spiel der Spiele folgt noch am kommenden Sonntag, wenn die Himmelpfortenerinnen den VfL Güldenstern Stade II empfangen und mit einem Sieg vorbeiziehen können, denn das Torverhältnis der Elf von Stephan Hellwege und Stefan Schulz ist etwas besser. Dann würde erst der letzte Spieltag die Meisterschaft entscheiden. Das Hinspiel endete in Stade mit einem 2:2-Unentschieden.

Diese beiden Mannschaften haben sich im Laufe der Saison immer weiter von der Konkurrenz abgesetzt. Der Rest der Liga spielte bislang auf gleichmäßigem Niveau. Lediglich die SG Hollen/Lamstedt aus dem Landkreis Cuxhaven fiel in den letzten Monaten immer mehr ab, gewann zuletzt im September 2025 und den letzten Punkt gab es im Oktober. Am 5. Spieltag stand das Team von Trainerin Jana Müller Honegg noch auf Platz 5, dann folgte der Absturz auf den letzten Rang. Die mit Abstand stärkste Offensive, der MTV Himmelpforten, stellt mit Alina Schumacher (15 Treffer) und Lilly Pagalies (11) auch die beiden besten Torschützinnen. Sollte das Topspiel am Wochenende an den MTV gehen, wird es eine Woche später ein verdammt spannender letzter Spieltag. Der Süden

Nicht minder spannend sind die letzten beiden Spieltage in der Südstaffel, in der auch der Landkreis Harburg integriert ist. Denn auch hier treffen die beiden Mannschaften, die um den Meistertitel spielen, noch aufeinander, und das auch noch am letzten Spieltag Anfang Juni. Die SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen II führt mit einem Punkt vor der SG Elbmarsch/Winsen II. Die Tabellenführerinnen haben lediglich noch das Topspiel vor der Nase, der Verfolger kann vor dem großen Aufeinandertreffen mit einem Sieg vorbeiziehen. So oder so fällt die Entscheidung am letzten Spieltag in Pattensen.

Jasmin Klimek von der SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen II ist in der Südstaffel mit 15 Treffern die beste Torschützin. – Foto: Privat