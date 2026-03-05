Holt Ottersleben die nächsten Big Points? Drei Partien unter Flutlicht

In den Spitzenspielen gegen den Oscherslebener SC und den SV 09 Staßfurt hat der VfB Ottersleben bereits gejubelt. Gelingen zu Gast in Gardelegen die nächsten Big Points? – Foto: Steffen Gramm

In der LOTTO-Landesliga Nord geht es am Freitagabend gleich dreimal unter Flutlicht zur Sache. Besonders im Fokus steht am 18. Spieltag das Spitzenspiel am Sonnabend.

Morgen, 18:30 Uhr FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde Osterburger FC Osterburg 18:30 live PUSH

Ein Altmark-Derby eröffnet am Freitagabend den Spieltag. Der FSV Saxonia Tangermünde hat den Osterburger FC zu Gast. Das letzte Mal, dass die Osterburger dieses Duell für sich entscheiden konnten, war im Jahr 2016.

Morgen, 19:00 Uhr SV 09 Staßfurt Staßfurt Ummendorfer SV Ummendorf 19:00 PUSH

Nach dem Spitzenspiel kommt das Verfolger-Duell. Nach der kürzlichen Niederlage bei Tabellenführer VfB Ottersleben empfängt der SV 09 Staßfurt als Tabellendritter am Freitag den fünftplatzierten Ummendorfer SV.

Morgen, 19:30 Uhr Oscherslebener SC Oschersleben SV Preußen Schönhausen Schönhausen 19:30 PUSH

Tobias Friebertshäuser ist auf Abschiedstour - zumindest in seiner Rolle als Trainer des Oscherslebener SC. Diese startet am Freitagabend mit einem Aufsteiger-Duell: Der OSC hat den SV Preußen Schönhausen zu Gast.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II SV Irxleben Irxleben 14:00 live PUSH

Das Schlusslicht ist am Sonnabend in der Landeshauptstadt unterwegs. Der SV Irxleben reist zur Zweitvertretung des SV Fortuna Magdeburg. Gegen die Fortunen-Reserve konnte der SVI bisher noch keines der drei Landesliga-Duelle gewinnen.

Zuhause hat der SV Arminia Magdeburg mit dem Heimsieg gegen Schwarz-Weiß Bismark jüngst drei wichtige Zähler eingefahren. Auswärts dagegen klappt es für die Arminen bisher noch nicht so. Als einziges Team neben Schlusslicht Irxleben sind die Magdeburger in der Ferne noch ohne Sieg. Ändert sich das am Sonnabend ausgerechnet bei heimstarken Schönebeckern?

Schon Anfang der 1990er-Jahre haben sich Schwarz-Weiß Bismark und Grün-Weiß Ilsenburg in der Landesliga getroffen. Wird das Duell am Sonnabend ein vorerst letztes? Der Landesliga-Dino aus Bismark muss aktuell um den Klassenerhalt zittern - und könnte drei Punkte gut gebrauchen.