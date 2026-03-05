 2026-03-05T07:49:35.839Z

Holt Ottersleben die nächsten Big Points? Drei Partien unter Flutlicht

Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

In den Spitzenspielen gegen den Oscherslebener SC und den SV 09 Staßfurt hat der VfB Ottersleben bereits gejubelt. Gelingen zu Gast in Gardelegen die nächsten Big Points? – Foto: Steffen Gramm

In der LOTTO-Landesliga Nord geht es am Freitagabend gleich dreimal unter Flutlicht zur Sache. Besonders im Fokus steht am 18. Spieltag das Spitzenspiel am Sonnabend.

Morgen, 18:30 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
18:30live

Ein Altmark-Derby eröffnet am Freitagabend den Spieltag. Der FSV Saxonia Tangermünde hat den Osterburger FC zu Gast. Das letzte Mal, dass die Osterburger dieses Duell für sich entscheiden konnten, war im Jahr 2016.

Morgen, 19:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
19:00

Nach dem Spitzenspiel kommt das Verfolger-Duell. Nach der kürzlichen Niederlage bei Tabellenführer VfB Ottersleben empfängt der SV 09 Staßfurt als Tabellendritter am Freitag den fünftplatzierten Ummendorfer SV.

Morgen, 19:30 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
19:30

Tobias Friebertshäuser ist auf Abschiedstour - zumindest in seiner Rolle als Trainer des Oscherslebener SC. Diese startet am Freitagabend mit einem Aufsteiger-Duell: Der OSC hat den SV Preußen Schönhausen zu Gast.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
14:00live

Das Schlusslicht ist am Sonnabend in der Landeshauptstadt unterwegs. Der SV Irxleben reist zur Zweitvertretung des SV Fortuna Magdeburg. Gegen die Fortunen-Reserve konnte der SVI bisher noch keines der drei Landesliga-Duelle gewinnen.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
14:00

Zuhause hat der SV Arminia Magdeburg mit dem Heimsieg gegen Schwarz-Weiß Bismark jüngst drei wichtige Zähler eingefahren. Auswärts dagegen klappt es für die Arminen bisher noch nicht so. Als einziges Team neben Schlusslicht Irxleben sind die Magdeburger in der Ferne noch ohne Sieg. Ändert sich das am Sonnabend ausgerechnet bei heimstarken Schönebeckern?

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
14:00

Schon Anfang der 1990er-Jahre haben sich Schwarz-Weiß Bismark und Grün-Weiß Ilsenburg in der Landesliga getroffen. Wird das Duell am Sonnabend ein vorerst letztes? Der Landesliga-Dino aus Bismark muss aktuell um den Klassenerhalt zittern - und könnte drei Punkte gut gebrauchen.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
14:00live

Es ist das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen: Nach den erfolgreichen Spitzenspielen gegen den Oscherslebener SC (6:1) und den SV 09 Staßfurt (4:0) ist der VfB Ottersleben am Sonnabend beim SSV 80 Gardelegen zu Gast. Die Gastgeber hatten in der Vorwoche überraschend in Ilsenburg verloren (1:4) - und bräuchten nun im direkten Duell einen Sieg, um alles wieder selbst in der Hand zu haben.