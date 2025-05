Holt Langgquaid zum Saisonende den 5. Auswärtssieg in Folge?

Saisonfinale beim FC Eintracht Landshut am Freitag, 16. Mai, um 18.30 Uhr -------- Wie bereits im Vorjahr lief der TSV Langquaid nach der Winterpause zur besten Form auf und rückte nahe an den zweiten, zur Relegation berechtigenden Rang heran. Auch wenn es nicht ganz reichte, dennoch war es schon imponierend, was Trainer Michael Wax nach der durchwachsenen Herbstrunde mit seinem Team auf den Platz brachte, den Totopokal-Sieg Niederbayern-West feiern konnte und letztlich auf einem hervorragenden Rang im ersten Tabellendrittel einkommen wird. Zum Halali reisen die nach drei englischen Wochen arg strapazierten Laabertaler nun entspannt in die Bezirkshauptstadt, wo sie auf den FC Eintracht Landshut treffen, der nach seinem Aufstieg - unerwartet - gleich wieder den Gang nach unten antreten muss. Zweimal hatten sich die Weiß-Blauen in diesem Spieljahr im Waldstadion mit ihm auseinanderzusetzen: In der Vorrunde mussten sie sich mit einem 1:1 begnügen und im Totopokal-Halbfinale wurde ein 0:2-Rückstand dank eines Kraftaktes noch in ein 3:2 verwandelt. In den letzten sechs Punktspielen gegen die Elf vom Auerweg gingen die Langquaider nie als Gewinner vom Platz und sogar im Lieblingswettbewerb "Totopokal" verloren sie vor fünf Jahren das Finale mit 0:2. Ob man in einem solchen Fall von einem "Angstgegner" sprechen kann? Die Seferi-Mannschaft, die zuhause eine ausgeglichene Bilanz vorzuweisen hat und mit 35 eingesetzten Spielern den Höchstwert der Liga zu bieten hat, will sich sicherlich noch einmal von ihrer besten Seite zeigen und verhindern, dass die TSVler ihren fünften Auswärtsdreier in Folge einfahren.

Bei den Langquaidern scheint die Luft raus zu sein, dennoch wollen Blabl & Co. in der niederbayerischen Metropole nichts verschenken und sich erfolgreich in die verdiente Sommerpause verabschieden. Für Trainer Michael Wax und einige Akteure wird es wohl - aus verschiedenen Gründen - der letzte Einsatz in der "Ersten" des Bezirksliga-Dinos TSV Langquaid sein, so dass ein Auswärtssieg ein toller Abschluss wäre. Mit Sicherheit fehlen Daniel Beerschneider und Markus Weiherer