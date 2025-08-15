Holt Karlsbach den ersten Sieg? - Herzogsreut gastiert in Böhmzwiesel

Am kommenden Wochenende steht der 4. Spieltag in der A-Klasse Freyung an. Den Auftakt machen am Samstag der TV Freyung und der SV Röhrnbach II. Am Sonntag kämpfen der SV-DJK Karlsbach und der SV Perlesreut II um den ersten Saisonsieg. Außerdem ist der SSV Hinterschmiding zu Gast beim SV Kumreut. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Spieltags nun im Überblick:

Morgen, 16:00 Uhr SV Röhrnbach Röhrnbach II TV Freyung Freyung 16:00 PUSH

Nach einer spielfreien Woche meldet sich Röhrnbach II zurück – und das gleich mit dem wohl härtesten Prüfstein der Liga. Der souveräne 3:0-Erfolg gegen Böhmzwiesel vor zwei Wochen brachte den ersten Dreier, doch nun wartet Freyung, das bislang sehr überzeugt: Zwei Spiele, zwei Siege, 21:0 Tore und das mit gleich elf verschiedenen Torschützen. Röhrnbach wird einen perfekten Tag benötigen, um gegen den TV etwas zu holen. ---

Grainet II hat sich mit zwei Siegen ohne Gegentor an die Tabellenspitze herangepirscht, wirkte zuletzt gegen Herzogsreut aber nicht ganz so souverän wie zum Auftakt gegen Röhrnbach. Die SG Fürsteneck/Prag reist mit einem positiven Trend an: Ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage – Formkurve steigend. Alles deutet auf ein Duell auf Augenhöhe hin. ---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel SC Herzogsreut Herzogsreut 15:00 live PUSH

Böhmzwiesel steht nach drei Spielen mit null Punkten und ohne eigenes Tor am Tabellenende. Der 0:3-Start gegen Röhrnbach und die Klatsche gegen Freyung haben Spuren hinterlassen, zudem fehlt der rotgesperrte Alexander Fenzl. Herzogsreut musste zwar zuletzt im Derby gegen Grainet die erste Niederlage schlucken, könnte mit einem Sieg aber den dritten Erfolg im vierten Spiel feiern – ein solider Start wäre damit gesichert. ---

So., 17.08.2025, 17:00 Uhr SV Kumreut Kumreut SSV Hinterschmiding Hinterschmid 17:00 live PUSH

Kumreut ist schwer einzuschätzen: Starke Auftritte wechseln sich mit schwächeren ab, zuletzt überzeugte man gegen Perlesreut II. Hinterschmiding hingegen ist noch ohne Punktverlust und will auch gegen einen Gegner bestehen, der in der Vorsaison unangenehm war. Ein Remis und eine Niederlage standen damals aus Sicht des SSV zu Buche. Das Duell könnte richtungsweisend für die obere Tabellenhälfte sein. ---

Beide Teams sind nach drei Spieltagen punktgleich und noch sieglos. Karlsbach präsentierte sich zuletzt gegen Ringelai nicht von seiner besten Seite, sieht nun aber die Gelegenheit, den Knoten platzen zu lassen. Perlesreut II hat fünf Gegentore mehr kassiert als der Gastgeber – ein Faktor, der den Ausschlag geben könnte. ---