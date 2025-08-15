 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligavorschau
Der SV-DJK Karlsbach wartet noch auf den ersten Sieg in der neuen Saison - der nächste Gegner: SV Perlesreut II.
Der SV-DJK Karlsbach wartet noch auf den ersten Sieg in der neuen Saison - der nächste Gegner: SV Perlesreut II. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Holt Karlsbach den ersten Sieg? - Herzogsreut gastiert in Böhmzwiesel

Überblick über den 4. Spieltag in der A-Klasse Freyung.

Verlinkte Inhalte

AK Freyung
Freyung
Perlesreut II
Grainet II
Röhrnbach II

Am kommenden Wochenende steht der 4. Spieltag in der A-Klasse Freyung an. Den Auftakt machen am Samstag der TV Freyung und der SV Röhrnbach II. Am Sonntag kämpfen der SV-DJK Karlsbach und der SV Perlesreut II um den ersten Saisonsieg. Außerdem ist der SSV Hinterschmiding zu Gast beim SV Kumreut. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Spieltags nun im Überblick:

Morgen, 16:00 Uhr
SV Röhrnbach
SV RöhrnbachRöhrnbach II
TV Freyung
TV FreyungFreyung
16:00

Nach einer spielfreien Woche meldet sich Röhrnbach II zurück – und das gleich mit dem wohl härtesten Prüfstein der Liga. Der souveräne 3:0-Erfolg gegen Böhmzwiesel vor zwei Wochen brachte den ersten Dreier, doch nun wartet Freyung, das bislang sehr überzeugt: Zwei Spiele, zwei Siege, 21:0 Tore und das mit gleich elf verschiedenen Torschützen. Röhrnbach wird einen perfekten Tag benötigen, um gegen den TV etwas zu holen.

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Grainet
SV GrainetGrainet II
SG Fürsteneck / Prag
SG Fürsteneck / PragSG Fürsteneck
15:00

Grainet II hat sich mit zwei Siegen ohne Gegentor an die Tabellenspitze herangepirscht, wirkte zuletzt gegen Herzogsreut aber nicht ganz so souverän wie zum Auftakt gegen Röhrnbach. Die SG Fürsteneck/Prag reist mit einem positiven Trend an: Ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage – Formkurve steigend. Alles deutet auf ein Duell auf Augenhöhe hin.

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Böhmzwiesel
DJK BöhmzwieselBöhmzwiesel
SC Herzogsreut
SC HerzogsreutHerzogsreut
15:00live

Böhmzwiesel steht nach drei Spielen mit null Punkten und ohne eigenes Tor am Tabellenende. Der 0:3-Start gegen Röhrnbach und die Klatsche gegen Freyung haben Spuren hinterlassen, zudem fehlt der rotgesperrte Alexander Fenzl. Herzogsreut musste zwar zuletzt im Derby gegen Grainet die erste Niederlage schlucken, könnte mit einem Sieg aber den dritten Erfolg im vierten Spiel feiern – ein solider Start wäre damit gesichert.

---

So., 17.08.2025, 17:00 Uhr
SV Kumreut
SV KumreutKumreut
SSV Hinterschmiding
SSV HinterschmidingHinterschmid
17:00live

Kumreut ist schwer einzuschätzen: Starke Auftritte wechseln sich mit schwächeren ab, zuletzt überzeugte man gegen Perlesreut II. Hinterschmiding hingegen ist noch ohne Punktverlust und will auch gegen einen Gegner bestehen, der in der Vorsaison unangenehm war. Ein Remis und eine Niederlage standen damals aus Sicht des SSV zu Buche. Das Duell könnte richtungsweisend für die obere Tabellenhälfte sein.

---

So., 17.08.2025, 17:00 Uhr
SV-DJK Karlsbach
SV-DJK KarlsbachKarlsbach
SV Perlesreut
SV PerlesreutPerlesreut II
17:00

Beide Teams sind nach drei Spieltagen punktgleich und noch sieglos. Karlsbach präsentierte sich zuletzt gegen Ringelai nicht von seiner besten Seite, sieht nun aber die Gelegenheit, den Knoten platzen zu lassen. Perlesreut II hat fünf Gegentore mehr kassiert als der Gastgeber – ein Faktor, der den Ausschlag geben könnte.

---

Mi., 20.08.2025, 19:00 Uhr
SG Bischofsreut / Haidmühle
SG Bischofsreut / HaidmühleSG Bischofsreut
TSV Ringelai
TSV RingelaiRingelai
19:00

Die SG Bischofsreut/Haidmühle ist defensiv bislang anfällig wie kein anderes Team (16 Gegentore in drei Spielen) und wartet noch auf den ersten Punkt. Ausgerechnet jetzt kommt mit Ringelai einer der Topfavoriten: Neun Punkte, neun Tore, kein Gegentor – der Aufstiegsaspirant wird schwer zu stoppen sein. Die Rollen sind klar verteilt, Überraschungen wären hier ein Ausrufezeichen.

---

Spielfrei am 4. Spieltag hat der TSV Waldkirchen II.

Aufrufe: 015.8.2025, 08:30 Uhr
PFAutor