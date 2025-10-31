Holt die (SG) Adlhausen/Langquaid II ihren ersten Auswärtspunkt?

An "Allerseelen" beim TSV Volkenschwand zu Gast - Mit frischem Selbstvertrauen fahren die Kicker der (SG) Adlhausen/Langquaid II zum Tabellenachten der A-Klasse Mainburg, den TSV Volkenschwand. Der Club vor den Toren Mainburgs musste zuletzt vier Niederlagen hintereinander akzeptieren und hatte zuletzt mit 0:4 das Nachsehen gegen den TSV Herrngiersdorf. Die herausragenden Kräfte beim Gastgeber sind Kapitän Huseyn Suleyman, Torhüter Julian Kreitmeier und die beiden Torgaranten Mehmet Sin (13 Tore / 3 Assists) und Filip Cvetkovic (7 / 6), wobei die beiden Scharfschützen auch schon beim TSV Langquaid aufgelaufen sind. In der Vorrunde entführten die Schützlinge von Dusko Kosic mit einem 3:1-Erfolg die Punkte aus Langquaid.

Nur zu gerne würden die SGler den Spieß umdrehen, wobei sie an ihre vergangene gute Vorstellung gegen den TSV Obersüßbach anknüpfen müssten. Man darf gespannt sein, welches Aufgebot die beiden Coaches Rainer Schuster und Raphael Niedermeier diesmal aus dem Hut zaubern werden. Routiniers wie zuletzt Thomas Rappl, Sebastian Renner, Andreas Steffel und Christoph Stich täten der jungen Mannschaft immer gut, doch diese stehen nicht regelmäßig zur Verfügung. Der Kader ist sehr groß, so dass sich erneut ein guter Mix finden lassen müsste. Ob es dann in der letzten Begegnung vor der Winterpause zu dem angestrebten Punktgewinn reicht, ist deswegen noch lange nicht sicher.

Das Spiel steht unter der Leitung des Unparteiischen Daniel Proctor (FC Laimerstadt). Anpfiff der Flutlichtpartie ist am Sonntag, 2. November, um 16.00 Uhr