Holt die SG Adlhausen I / Langquaid II die ersten Saisonpunkte?

SG mit Heimvorteil gegen den SV Altheim --- Wohl nicht nach ihren Vorstellungen verlief der Start der SG Adlhausen I / Langquaid II und des SV Altheim I zum Auftakt in der A-Klasse Mallersdorf. Das 1:4 beim Favoriten TV Schierling II spiegelt nicht die ansprechende Leistung der Spielgemeinschaft wider, während sich die Altheimer beim 1:5 gegen den SV Kläham vor eigenem Publikum unerwartet klar geschlagen geben mussten.

Dabei haben die SVler nach dem 9. A-Klassen-Rang in der Vorsaison mit sieben Neuzugängen, darunter auch Trainer Pier-Luigi Renghi (SSV Landshut-Schönbrunn), aufhorchen lassen. Verzichten müssen sie allerdings auf die Torjäger Sercan Uyar (10 Tore) und Gabriel Zötl, die sich dem ETSV 09 Landshut bzw. dem TSV Ergoldsbach angeschlossen haben.

Die Hausherren, die unter dem Trainergespann Sami Telaku / Raphael Niedermeier, eine gute Vorbereitungsphase hinlegten, wollen auf der Sportanlage in Adlhausen ihre erkennbaren Fortschritte in mehr Torgefährlichkeit und letztlich mehr Treffer umsetzen. Das sehr junge Team um Keeper Dominik Eder darf freilich die Abwehrarbeit nicht vernachlässigen und auch in den Schlussminuten jeder Halbzeit die Konzentration hochhalten.