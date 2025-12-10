Jonathan Riemer (r.) im Zweikampf mit Bocholts Marvin Lorch. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Holt der VfB Bottrop den nächsten Regionalliga-Spieler? Der VfB Bottrop geht als Herbstmeister der Landesliga in die Winterpause und darf zurecht von der Oberliga Niederrhein träumen. Dabei liebäugelt der Klub auch mit dem Transfer eines Regionalliga-Dauerbrenners - Jonathan Riemer.

Beim VfB Bottrop könnte die Stimmung derzeit kaum besser sein, denn der Traditionsverein ist nicht nur der einzige ungeschlagene Landesligist am gesamten Niederrhein. Das Team von Trainer Marco Hoffmann ist nämlich auch Tabellenführer der Gruppe 2 und geht daher als Herbstmeister in die Winterpause. Der Traum von der Oberliga Niederrhein ist ebenso real wie die Verpflichtung eines weiteren Regionalliga-Spielers.

So., 14.12.2025, 14:30 Uhr VfB Bottrop VfB Bottrop DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 DJK/SF Kate. 14:30 PUSH Am Sonntagnachmittag verabschiedet sich der VfB Bottrop in den verdienten Urlaub, denn gegen die DJK/SF Katernberg steht die letzte Partie des Jahres an. Da der Spitzenreiter vor dem 17. Spieltag vier Punkte Vorsprung auf den Verfolger SV Scherpenberg hat, ist die Winter-Meisterschaft schon vor dem Duell mit dem Aufsteiger sicher.

Pertritt und Steinmetz sind Stützen des VfB Bottrop Die Verantwortlichen der Bottroper liebäugeln schon länger mit der Oberliga Niederrhein - und in einem halben Jahr könnte der Aufstieg auch funktionieren. Als Aufsteiger lief der VfB in der Vorsaison auf Rang sieben ein und hat sich auch durch gute Transfers zum großen Titelkandidaten entwickelt. Zwei Stützen sind dabei Spieler, die schon reichlich Regionalliga-Erfahrung gesammelt haben: Außenverteidiger Nico Petritt (22) lief in der vierten Liga schon für Fortuna Düsseldorf U23 und RW Oberhausen auf, Kapitän Raphael Steinmetz (31) belegt Platz 19 in der ewigen Torschützenliste der Regionalliga West seit Neugründung 2012/13. Der 31-Jährige war jahrelang eine tragende Figur bei RWO, lief auch mal ein Halbjahr für den Wuppertaler SV auf.