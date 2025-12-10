Holt der VfB Bottrop den nächsten Regionalliga-Spieler?

Beim VfB Bottrop könnte die Stimmung derzeit kaum besser sein, denn der Traditionsverein ist nicht nur der einzige ungeschlagene Landesligist am gesamten Niederrhein. Das Team von Trainer Marco Hoffmann ist nämlich auch Tabellenführer der Gruppe 2 und geht daher als Herbstmeister in die Winterpause. Der Traum von der Oberliga Niederrhein ist ebenso real wie die Verpflichtung eines weiteren Regionalliga-Spielers.
Am Sonntagnachmittag verabschiedet sich der VfB Bottrop in den verdienten Urlaub, denn gegen die DJK/SF Katernberg steht die letzte Partie des Jahres an. Da der Spitzenreiter vor dem 17. Spieltag vier Punkte Vorsprung auf den Verfolger SV Scherpenberg hat, ist die Winter-Meisterschaft schon vor dem Duell mit dem Aufsteiger sicher.
Die Verantwortlichen der Bottroper liebäugeln schon länger mit der Oberliga Niederrhein - und in einem halben Jahr könnte der Aufstieg auch funktionieren. Als Aufsteiger lief der VfB in der Vorsaison auf Rang sieben ein und hat sich auch durch gute Transfers zum großen Titelkandidaten entwickelt. Zwei Stützen sind dabei Spieler, die schon reichlich Regionalliga-Erfahrung gesammelt haben: Außenverteidiger Nico Petritt (22) lief in der vierten Liga schon für Fortuna Düsseldorf U23 und RW Oberhausen auf, Kapitän Raphael Steinmetz (31) belegt Platz 19 in der ewigen Torschützenliste der Regionalliga West seit Neugründung 2012/13. Der 31-Jährige war jahrelang eine tragende Figur bei RWO, lief auch mal ein Halbjahr für den Wuppertaler SV auf.
Diese Klasse wertet den Kader von Hoffmann natürlich merklich auf - und dabei soll es nicht bleiben. Gündüz Tubay, Vorsitzender und Sportdirektor in Personalunion, hat in der WAZ verraten, dass er im Austausch mit Jonathan Riemer von Sportfreunde Lotte steht. "Wir haben uns eine ganze Stunde lang sehr gut unterhalten. Er hat dabei verraten, dass er immer wieder ein Auge auf unsere sportliche Entwicklung wirft, dass unser Klub eine interessante Option sein könnte. Er ist interessiert", erzählt der Funktionär. Helfen kann dabei eine berufliche Umorientierung des gebürtigen Bottropers, der seit Sommer in Lotte spielt, seit 2020 in der Regionalliga unterwegs ist und in den Jahren zuvor immer mindestens 20 Spiele für den SV Rödinghausen absolviert hat.