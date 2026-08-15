Holt der SCH gegen Verden die ersten Oberliga-Punkte? Nach dem 0:3 gegen den Heeslinger SC steht der Aufsteiger vor seiner zweiten Oberliga-Partie von red · Heute, 14:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Zwei Mannschaften, ein gemeinsames Ziel: Sowohl der FC Verden 04 als auch der SC Hemmingen-Westerfeld warten nach dem ersten Spieltag noch auf den ersten Punkt der Saison. Verden belegt mit 0:1 Toren den zwölften Tabellenplatz, Hemmingen steht mit 0:3 Toren auf Rang 15. Am Sonntag treffen beide Teams direkt aufeinander.

Der FC Verden 04 geht mit einer knappen Niederlage in das zweite Saisonspiel. Zum Auftakt unterlag die Mannschaft dem SSV Vorsfelde mit 0:1. Damit steht Verden nach dem ersten Spieltag auf dem zwölften Tabellenplatz und weist ebenso wie Hemmingen noch keinen Punkt auf. Der SC Hemmingen-Westerfeld musste sich zum Saisonauftakt dem Heeslinger SC mit 0:3 geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entschied Heeslingen die Partie nach der Pause durch Schallschmidt und einen Doppelpack von Wilkens. Der Heeslinger SC liegt mit drei Punkten und 3:0 Toren auf Rang zwei.