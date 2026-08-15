Holt der SCH gegen Verden die ersten Oberliga-Punkte?

Zwei Mannschaften, ein gemeinsames Ziel: Sowohl der FC Verden 04 als auch der SC Hemmingen-Westerfeld warten nach dem ersten Spieltag noch auf den ersten Punkt der Saison. Verden belegt mit 0:1 Toren den zwölften Tabellenplatz, Hemmingen steht mit 0:3 Toren auf Rang 15. Am Sonntag treffen beide Teams direkt aufeinander.
Der FC Verden 04 geht mit einer knappen Niederlage in das zweite Saisonspiel. Zum Auftakt unterlag die Mannschaft dem SSV Vorsfelde mit 0:1. Damit steht Verden nach dem ersten Spieltag auf dem zwölften Tabellenplatz und weist ebenso wie Hemmingen noch keinen Punkt auf.
Der SC Hemmingen-Westerfeld musste sich zum Saisonauftakt dem Heeslinger SC mit 0:3 geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entschied Heeslingen die Partie nach der Pause durch Schallschmidt und einen Doppelpack von Wilkens. Der Heeslinger SC liegt mit drei Punkten und 3:0 Toren auf Rang zwei.
Für Hemmingen geht es nun darum, die positiven Ansätze aus dem ersten Oberliga-Spiel in Punkte umzuwandeln. Trainer Tim Hoffmann hatte insbesondere die erste Halbzeit gegen Heeslingen positiv bewertet. Seine Mannschaft habe im Spiel mit dem Ball gute Aktionen gezeigt und sich auch defensiv verbessert. Entscheidend sei allerdings gewesen, dass beim Stand von 0:0 vier große Chancen ungenutzt blieben.
Gegen Verden erwartet den Aufsteiger nun die nächste Gelegenheit, sich für den eigenen Aufwand zu belohnen. Der Gastgeber hat nach der Auftaktniederlage ebenfalls etwas gutzumachen. Entsprechend kommt der Begegnung am zweiten Spieltag für beide Mannschaften eine besondere Bedeutung zu: Es geht um die ersten Punkte der noch jungen Saison.
An der Tabellenspitze steht nach den ersten Begegnungen der SC Spelle-Venhaus mit drei Punkten, gefolgt vom Heeslinger SC und dem SV Wilhelmshaven, die ebenfalls jeweils drei Zähler aufweisen. Am Tabellenende rangiert der VfV Borussia 06 Hildesheim nach dem 0:5 gegen Spelle-Venhaus auf Platz 16. Dazwischen liegt Hemmingen auf Rang 15.