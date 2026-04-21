Holsterhausen trotz Topspiel-Pleite: "Werden unser Ziel erreichen"

Holsterhausen verlor im Topspiel gegen die BF Bergeborbeck. – Foto: IMAGO IMAGES

Mit dem 3:2-Sieg im Gipfeltreffen über den TuS Holsterhausen II sind die Ballfreunde Bergeborbeck auf dem besten Wege, als Meister in die A-Liga zurückzukehren. Der Aufstieg kann für den neuen Spitzenreiter schon am kommenden Spieltag dingfest gemacht werden. Auf der anderen Seite zeigte sich Holsterhausen-Coach Daniel Trinka enttäuscht, doch mit Blick auf die komfortable Lage im Aufstiegskampf dürfte sein Team die Partie schnell wieder abhaken können.

Auch nach der Pause blieb Kretschmann im Fokus. Erst vollendete er eine starke Kombination nach einem Umschaltmoment (46.), dann erhöhte er mit einem wuchtigen Distanzschuss aus über 20 Metern (57.). "Der Gegner war aggressiver in den Zweikämpfen und hat unsere Fehler im Spielaufbau konsequent genutzt“, resümierte Trinka.

Zunächst sah Trinka jedoch einen ordentlichen Auftritt seiner Mannschaft: "Wir sind gut ins Spiel gestartet, hatten viel Ballbesitz, aber konnten uns vorne nichts Zwingendes erarbeiten.“ Ein folgenschwerer Ballverlust brachte dann die Wende. Pierre Kretschmann nutzte die Gelegenheit eiskalt und traf zur Führung (30.).

Holsterhausen zeigt Moral in Unterzahl

Als Holsterhausen in der 69. Minute nach einer Ampelkarte auch noch in Unterzahl geriet, schien die Partie entschieden. Doch die Gastgeber stemmten sich gegen die Niederlage. Patrick Gudden verkürzte per Kopf nach einer Flanke (80.), ehe Dominik Tautz in der Schlussminute noch einmal vom Elfmeterpunkt Spannung aufkommen ließ (90.).

"Wir hatten am Ende das Gefühl, dass mit ein paar Minuten mehr vielleicht sogar noch das 3:3 drin gewesen wäre. Die Moral und der Wille der Jungs waren auf jeden Fall da“, sagte Trinka.

Trotz der Niederlage bleibt die Ausgangslage für Holsterhausen vielversprechend. Mit neun Punkten Vorsprung auf Rang drei ist der Aufstieg weiterhin in greifbarer Nähe. „Die Niederlage tut weh, aber wir lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen. Wenn wir unsere Leistung abrufen, werden wir unser Ziel erreichen.“

TuS Holsterhausen II – Ballfreunde Bergeborbeck 2:3

TuS Holsterhausen II: Moritz Pfannschmidt, Luis Klein Jujol, Dominik Tautz, Sebastian Spiller (71. Luis Leineweber), Edip Erener, Felix Frase (63. Luis Teo Kauke), Manuel Franke, Malte Huelke, Benno Peter Laschet (79. Paul Laschet), Nick Lohmann, Lucas Davies - Trainer: Daniel Trinka

Ballfreunde Bergeborbeck: Maik Röcke, Lars Peukert, Nico Barkmin, Julian Ropertz, Mick Eilfeld, Yassine Attalauziti, John-Pierre Horn (74. Muniru Jeff Haruna), Onur Caliskan (85. Lukas Philipp), Noel-Maurice Milenski (85. Tom Majer), Ayman Hulich (66. Mohamed Benazrak), Pierre Kretschmann - Trainer: Mike Sauer

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Pierre Kretschmann (30.), 0:2 Pierre Kretschmann (46.), 0:3 Pierre Kretschmann (57.), 1:3 Patrick Gudden (80.), 2:3 Dominik Tautz (90.)