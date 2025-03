Holstens Hacke sichert Heimsieg endgültig

Nach dem 3:1-Heimsieg des Heeslinger SC II gegen den TSV Bassen sollten auch die größten Pessimisten davon überzeugt sein, dass die HSC-Reserve in dieser Saison nichts mehr mit dem Abstiegskampf in der Bezirksliga zu tun haben wird.

Der Heeslinger SC II bleibt in der Bezirksliga auf Kurs und sicherte sich mit einem 3:1-Heimsieg gegen Bassen drei wichtige Punkte und eine komfortable Distanz zu den Abstiegsplätzen. „Das war souverän und verdient – nicht mehr und nicht weniger“, bilanzierte HSC-Trainer Robin Cordes nach der Partie zufrieden. „Das war ein extrem wichtiger Sieg, um uns komplett im Mittelfeld zu festigen.“

Neuzugang Thore Littwitz macht eine starke Partie für den Heeslinger SC II

Von Beginn an übernahmen die Gastgeber die Spielkontrolle und setzten Bassen unter Druck. Neuzugang Thore Littwitz, der erst sein zweites Bezirksligaspiel für den HSC bestritt, hatte in der 10. Minute die erste große Gelegenheit, scheiterte jedoch aus spitzem Winkel. Zwei Minuten später machte er es besser: Nach einem präzisen Angriff erzielte der Offensivmann seinen ersten Treffer im HSC-Trikot und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung.