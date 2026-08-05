Holsten-Pokal: Zwei Absagen vor dem Start

Nicht nur der Verbandspokal startet in dieser Woche in Hamburg, mit dem Holsten-Pokal beginnt auch die 1. Runde des Reserve-Cups. Allerdings wird auf zwei Plätzen nicht gespielt: FFC 08 Finkenwerder II gegen HEBC Hamburg II und Heidgrabener SV II gegen SV Eidelstedt II fallen aus. Die restlichen Spiele im Überblick:
1. Runde
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr TuS Aumühle-Wohltorf II - Barsbütteler SV II
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SC Schwarzenbek II - ASV Hamburg II
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - TuRa Harksheide II
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr TSV Reinbek II - SC Vier- und Marschlande II
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SV Altengamme II - Oststeinbeker SV II
Sa., 08.08.26 11:00 Uhr SC Union Altona II - Juventude do Minho II
Sa., 08.08.26 11:30 Uhr TSV Sasel II - USC Paloma II
Sa., 08.08.26 12:45 Uhr SV Börnsen II - Escheburger SV II
Sa., 08.08.26 13:00 Uhr Eintracht Lokstedt II - HSV Barmbek-Uhlenhorst II
Sa., 08.08.26 13:00 Uhr SC Poppenbüttel II - Bramfelder SV II
Sa., 08.08.26 13:00 Uhr HFC Falke II - SC Egenbüttel II
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr FC Viktoria Harburg II - Altona 93 II
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SC Sternschanze II - VfL Hammonia II
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr ASV Bergedorf 85 II - TuS Dassendorf II
Sa., 08.08.26 17:30 Uhr TuS Berne II - SV Grün-Weiss Eimsbüttel II
So., 09.08.26 09:00 Uhr SC Europa Hamburg II - SC Vorwärts/Wacker Billstedt II
So., 09.08.26 10:00 Uhr Nordlichter im NSV II - SV Rugenbergen II
So., 09.08.26 10:00 Uhr SC Teutonia 10 II - Buxtehuder SV II
So., 09.08.26 10:30 Uhr FTSV Lorbeer Rothenburgsort II - FC Alsterbrüder II
So., 09.08.26 11:00 Uhr SV Billstedt-Horn II - Concordia Hamburg II
So., 09.08.26 11:00 Uhr Ahrensburger TSV II - Glashütter SV II
So., 09.08.26 11:00 Uhr Rissener SV II - Niendorfer TSV II
So., 09.08.26 11:00 Uhr Holsatia Elmshorn im EMTV II - TuS Osdorf II
So., 09.08.26 11:00 Uhr FFC 08 Finkenwerder II - HEBC Hamburg II - ABSAGE
So., 09.08.26 11:00 Uhr FSV Harburg-Rönneburg II - Harburger Sportclub II
So., 09.08.26 11:00 Uhr SV Rot Weiss Wilhelmsburg II - FC Süderelbe II
So., 09.08.26 11:00 Uhr TSV Buchholz 08 II - SC Nienstedten II
So., 09.08.26 11:30 Uhr TSV Wandsetal Hamburg II - TSV DuWo II
So., 09.08.26 11:45 Uhr SV Krupunder/Lohkamp II - SSV Rantzau Barmstedt II
So., 09.08.26 11:45 Uhr Harburger Türksport II - FK Nikola Tesla II
So., 09.08.26 12:00 Uhr Kummerfelder SV II - SC Ellerau II
So., 09.08.26 12:00 Uhr SC Pinneberg II - TuS Germania Schnelsen II
So., 09.08.26 12:30 Uhr SC Alstertal/Langenhorn II - SC Victoria II
So., 09.08.26 12:45 Uhr SV Hörnerkirchen II - TBS Pinneberg II
So., 09.08.26 13:00 Uhr Willinghusener SC II - SC Wentorf II
So., 09.08.26 13:00 Uhr SV Nettelnburg/Allermöhe II - Hamm United FC II
So., 09.08.26 13:00 Uhr SC Condor Hamburg II - VfL 93 Hamburg II
So., 09.08.26 13:00 Uhr SV Blankenese II - SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld II
So., 09.08.26 13:00 Uhr SV Lieth II - SC Cosmos Wedel II
So., 09.08.26 13:00 Uhr Groß Flottbeker SpVgg II - Harburger TB II
So., 09.08.26 13:00 Uhr SV Wilhelmsburg II - FC Teutonia 05 Ottensen II
So., 09.08.26 13:30 Uhr Bostelbeker SV II - FC St. Pauli III
So., 09.08.26 13:30 Uhr Dulsberger SC Hanseat II - TSC Wellingsbüttel II
So., 09.08.26 13:30 Uhr HH Hurricanes II - SV Uhlenhorst-Adler II
So., 09.08.26 14:00 Uhr FFC 08 Finkenwerder II - Dersimspor Hamburg II
So., 09.08.26 15:00 Uhr ETSV Hamburg II - Horner TV Hamburg II
So., 09.08.26 15:00 Uhr FTSV Altenwerder II - ESV Einigkeit Wilhelmsburg II
So., 09.08.26 15:00 Uhr Heidgrabener SV II - SV Eidelstedt II - ABSAGE
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV West-Eimsbüttel II - Tangstedter SV II
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch II - FC Eintracht Norderstedt II
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Elmshorn II - SV Lurup II
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen II - TSV Holm II
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Groß Borstel II - Meiendorfer SV II
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Hellbrook II - Walddörfer SV II
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Urania Hamburg II - SC Sperber II
So., 09.08.26 15:00 Uhr Farmsener TV II - SV K. S. Polonia Hamburg II
So., 09.08.26 15:00 Uhr VSG Stapelfeld II - VfL Lohbrügge II
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Glinde II - Mümmelmannsberger SV Hamburg II
So., 09.08.26 15:00 Uhr Düneberger SV II - FC Voran Ohe II
So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Geesthacht II - SV Curslack-Neuengamme II
So., 09.08.26 15:00 Uhr HT 16 II - Rahlstedter SC II
So., 09.08.26 15:30 Uhr Croatia Hamburg II - Eimsbütteler TV II
So., 09.08.26 15:30 Uhr HafenCity FC II - SC Hansa 11 II
So., 09.08.26 16:00 Uhr SV DJK Hamburg II - Sport-Club Eilbek II
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