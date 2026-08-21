Holsten-Pokal liefert Drama, viele Nichtantritte und einen Abbruch

Ein Archivbild zum Holsten-Pokal. – Foto: Robert Kruber

Die 2. Runde des Holsten-Pokals Hamburg hatte es in sich. Im Reserve-Pokal der Hamburger Mannschaften gab es nicht nur zahlreiche deutliche Ergebnisse, sondern auch mehrere Wertungen und echte Nervenkrimis vom Punkt. Besonders auffällig: Das Duell zwischen Dulsberger SC Hanseat II und SV Uhlenhorst-Adler II wurde abgebrochen. Warum die Partie nicht regulär beendet wurde beziehungsweise wie es genau zum Abbruch kam, ist derzeit noch unklar.

Sportlich gehörte TSV Wandsetal Hamburg II zu den großen Geschichten der Runde. Nach dem 20:0 zum Ligastart musste die Mannschaft im Pokal gegen Bramfelder SV II deutlich mehr arbeiten, setzte sich am Ende aber mit 12:11 nach Elfmeterschießen durch. Noch ein Elfer-Drama gab es beim 9:8 von HFC Falke II gegen SSV Rantzau Barmstedt II. Auch Dersimspor Hamburg II kam erst vom Punkt weiter und gewann 8:7 beim Buxtehuder SV II. Harburger TB II setzte sich ebenfalls nach Elfmeterschießen mit 5:4 bei ESV Einigkeit Wilhelmsburg II durch, Rahlstedter SC II gewann 5:4 nach Elfmeterschießen beim SC Schwarzenbek II.

Mehrere klare Siege und einige Wertungen

Neben den Krimis gab es klare Ansagen. SV Nettelnburg/Allermöhe II gewann 12:0 bei ASV Bergedorf 85 II, SC Wentorf II fertigte SV Billstedt-Horn II mit 7:1 ab. FC Eintracht Norderstedt II setzte sich 6:1 bei SV Halstenbek-Rellingen II durch, SC Vier- und Marschlande II gewann 5:3 bei ETSV Hamburg II. Auch FC Alsterbrüder II kam deutlich weiter und schlug FK Nikola Tesla II mit 5:1.