Holsteins Luca Prasse wechselt auf Leihbasis zum FSV Zwickau

Luca Prasse (Holstein Kiel II) beim Abschluss gegen den SV Todesfelde. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der FSV Zwickau hat sich für die Rückrunde in der Regionalliga Nordost gut verstärkt. Offensivspieler Luca Prasse wechselt bis zum 30. Juni 2026 auf Leihbasis von Holstein Kiel zu den Schwänen. Der 21-Jährige soll dem Zwickauer Offensivspiel zusätzliche Variabilität verleihen und neue Impulse beim Tabellenvierten im Kampf um eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte setzen.

Der gebürtige Emder gilt als variabel einsetzbarer Offensivakteur mit starkem Eins-gegen-eins, Kreativität und Abschlussstärke. Zwickau setzte sich im Werben um den Spieler gegen mehrere Interessenten durch. Entwicklung über Meppen nach Kiel Seine fußballerische Ausbildung erhielt der Offensivspieler beim SV Meppen, wo er bereits im Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde und später den Sprung in den Herrenbereich schaffte. In der Saison 2022/23 feierte er sein Debüt in der 3. Liga, ehe er nach dem Abstieg der Emsländer zum Leistungsträger in der Regionalliga Nord avancierte.

Im Sommer 2025 folgte der Wechsel zu Holstein Kiel, wo Prasse einen Vertrag bis 2028 unterschrieb und zunächst für die U23 eingeplant war. Parallel trainierte er im Profikader und sammelte Spielpraxis in der Oberliga Schleswig-Holstein. Vornehmlich mit viel Offensivpower auf der linken Seite. Mit 7 Toren aus 17 Spielen zählt der Blondschopf zu den erfolgreichsten Jungstörchen. Neue Herausforderung in der Regionalliga Nordost „Wie Louis Köster hat auch Luca Prasse seit seiner Ankunft im Sommer große Schritte gemacht. Beide waren permanent im Training der Liga-Mannschaft aktiv. Es ist ein Teil unserer Entwicklungsplanung, Spielern auch über gezielte Leihen die Möglichkeit zu geben, Praxis auf anderem Spielniveau und in einer anderen Liga zu sammeln“, erklärt Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe auf der Webseite von Holstein Kiel.