Holstein Women wollen gegen Eimsbüttel nachlegen

Nach dem überzeugenden 3:1-Sieg zum Saisonauftakt gegen den FC St. Pauli wollen die Holstein Women am kommenden Sonntag nachlegen. Gegner in der Regionalliga Nord ist der Eimsbütteler TV, Anstoß im Stadion Waldwiese ist um 14 Uhr.

Für die Mannschaft von Trainer Stefan Fischer bietet sich die Chance, mit einem weiteren Heimsieg eine kleine Erfolgsserie zu starten – es ist das zweite von insgesamt sechs Heimspielen in Folge. Die Zielsetzung ist klar: Der Schwung aus dem Auftakt soll mitgenommen werden. „Wir haben gegen St. Pauli unseren Matchplan gut umgesetzt und wollen unser Spiel erneut durchbringen“, erklärt Fischer. „Wenn es uns gelingt, an die starke Leistung aus dem ersten Heimspiel anzuknüpfen, bin ich guter Dinge, dass wir erneut erfolgreich sein können.“

Der Eimsbütteler TV reist mit einer Hypothek an die Kieler Förde. Zum Saisonstart unterlag das Team aus Hamburg zuhause mit 1:3 gegen die U20 des Hamburger SV und steht damit bereits unter Zugzwang. Fischer warnt dennoch davor, zu viel in das Ergebnis zu interpretieren: „Das ist zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison keinesfalls aussagekräftig“, so der Coach. Er rechnet mit einem gut organisierten und defensiv kompakten Gegner, gegen den sein Team Geduld und spielerische Lösungen braucht.

„Für uns wird es darum gehen, die nötigen Räume zu finden, um uns Torchancen zu erspielen. Aber wir haben schnelle Spielerinnen in unseren Reihen und dementsprechend ein gutes Tempo im Spiel nach vorne“, betont Fischer. Insbesondere die Leistungsträgerinnen um Paula Harder, Kira Hasse und Sarah Begunk zeigten sich im ersten Spiel in bestechender Frühform – und sollen auch diesmal den Unterschied machen.