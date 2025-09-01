– Foto: Andreas Hannig

Holstein Women starten mit Heimsieg gegen den FC St. Pauli Starke zweite Hälfte beschert Kielerinnen einen verdienten 3:1-Erfolg

Die Holstein Women sind mit einem überzeugenden Heimsieg in die neue Saison der Regionalliga Nord gestartet. Vor 303 Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion Waldwiese setzte sich das Team von Trainer Stefan Fischer mit 3:1 (1:1) gegen den FC St. Pauli durch – dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause.

Die Partie begann ausgeglichen, mit einem kleinen Ballbesitzvorteil für die Kielerinnen, aber ohne klare Torchancen. Den ersten Wirkungstreffer setzten die Gäste: Gianna Nicoleit traf in der 13. Minute per Sonntagsschuss aus rund 20 Metern sehenswert in den linken oberen Winkel – die Hamburgerinnen führten überraschend. Die Antwort der Holstein Women folgte jedoch prompt. Nur fünf Minuten später zirkelte Paula Harder einen Freistoß aus spitzem Winkel mit viel Effet ebenfalls ins obere Eck – der schnelle Ausgleich zum 1:1. In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Kiel agierte defensiv stabil, hatte durch Keeperin Lela Naward einen sicheren Rückhalt und übernahm zunehmend die Kontrolle. Kurz vor der Pause entschärfte Naward einen Distanzschuss, weitere Chancen blieben auf beiden Seiten Mangelware.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gastgeberinnen deutlich entschlossener. Schon in der 46. Minute verpasste Kira Hasse nach starkem Sololauf das Tor nur knapp. Kurz darauf scheiterte Harder von der Strafraumkante. Die Kieler Dominanz wurde nun minütlich sichtbarer – und in der 62. Minute belohnt: Sarah Begunk setzte mit einem präzisen Steckpass Hasse in Szene, die die gegnerische Torhüterin umkurvte und zur Führung einschob. Nur drei Minuten später leitete Hasse den nächsten Treffer ein, diesmal als Vorbereiterin: Auf der rechten Seite setzte sie sich stark durch und bediente die eingewechselte Arjela Lako, die aus kurzer Distanz zum 3:1 vollendete. Mit dieser Doppelschlag-Vorstellung war die Partie faktisch entschieden.