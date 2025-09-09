– Foto: Andreas Hannig

Holstein Women lassen Eimsbüttel keine Chance Zweiter Sieg im zweiten Spiel – 4:0-Heimerfolg festigt gute Frühform

Die Holstein Women setzen ihren erfolgreichen Saisonstart in der Regionalliga Nord fort. Eine Woche nach dem Auftaktsieg gegen den FC St. Pauli gewann das Team von Trainer Stefan Fischer auch das zweite Heimspiel souverän – mit 4:0 (2:0) gegen den Eimsbütteler TV. Damit bestätigen die Kielerinnen nicht nur ihre gute Frühform, sondern verteidigen zugleich ihre weiße Weste in der Liga.

Die Partie begann mit einer vorsichtigen Abtastphase, doch bereits in der fünften Minute setzte Kira Hasse ein erstes Glanzlicht. Nach einer energischen Einzelaktion über die linke Seite brachte sie die Gastgeberinnen früh in Führung. Trotz des schnellen 1:0 tat sich die Fischer-Elf zunächst schwer, die Spielkontrolle dauerhaft an sich zu reißen. Der zweite Treffer fiel dann nach einer Standardsituation: Ein Freistoß von Arjela Lako landete zunächst an der Latte, Jasmin Grosnick schaltete am schnellsten und drückte den Ball über die Linie (14.). Erst nach dem 2:0 wurden die Kielerinnen zunehmend dominanter, ohne jedoch vor der Pause nachzulegen. Die Gäste aus Hamburg zeigten sich zwar engagiert, waren im Spiel nach vorne aber weitgehend harmlos. Ein gefährlicher Abschluss kurz vor der Pause wurde von Torhüterin Lela Naward sicher pariert.

Lako und Krohn machen alles klar Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Holstein Women strukturierter und zielstrebiger. In der 61. Minute fiel folgerichtig das dritte Tor: Nach mehreren Nachsetzversuchen im Strafraum bugsierte Lako den Ball über die Linie. Den Schlusspunkt setzte schließlich Jokerin Sandra Krohn, die nach starker Einzelleistung auf der linken Seite aus rund 16 Metern sehenswert ins rechte untere Eck traf (76.).