Holstein-Stadion feiert Premiere in EA Sports FC 26

Ab dem 26. September können Gamer das Holstein-Stadion virtuell betreten. EA Sports FC 26 integriert die Kieler Arena originalgetreu in die Fußballsimulation.

Für Holstein Kiel und seine Anhänger ist es ein besonderer Moment: Mit der Veröffentlichung von EA Sports FC 26 wird das Holstein-Stadion erstmals Teil der digitalen Fußballwelt. Damit gesellt sich die Arena an der Förde zu einer Reihe prominenter Spielstätten, die in der Simulation originalgetreu abgebildet sind.

Die Umsetzung erfolgte in einem aufwändigen Verfahren. Das Stadion wurde aus zahlreichen Perspektiven fotografiert, ehe das Entwicklungsteam von EA die Aufnahmen in ein digitales Modell überführte. Mehrere Monate dauerte der Prozess, nun ist das virtuelle Pendant pünktlich zum Release des Spiels fertiggestellt.