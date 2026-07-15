Holstein Quickborn holt drei neue Bausteine

Neuigkeiten vom TuS. – Foto: Uwe Langeloh

Holstein Quickborn treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat gleich drei weitere Personalien bekanntgegeben. Mit Hiwad Sardarzai, George Stoev und Imran Mert Cöloglu bekommt der Bezirksliga-Kader neue Optionen in unterschiedlichen Mannschaftsteilen. Besonders auffällig: Die drei Zugänge bringen klar voneinander abgegrenzte Profile mit.

Bei Sardarzai geht es vor allem um Erfahrung und Spielkontrolle. In den Vereinsmedien bezeichnet Holstein Quickborn den Linksfuß als „absoluten Wunschspieler“ des Trainers. Schon seit längerer Zeit habe man in engem Austausch gestanden, nun sei der Wechsel gelungen.

Auch George Stoev kommt mit einem klaren Auftrag. Der Defensivspieler soll die Außenbahnen stabilisieren und bringt nach Vereinsangaben Robustheit, Disziplin und Mentalität mit. Quickborn beschreibt ihn als Spieler, der konsequent für die Mannschaft arbeitet, Zweikämpfe annimmt und über seine Einsatzbereitschaft kommt.

Sportlich soll Sardarzai dem Zentrum mehr Ruhe, Übersicht und technische Qualität geben. Der Klub hebt seine Erfahrung aus höherklassigen Ligen, seine Mentalität und seine fußballerische Klasse hervor. Durch seinen starken linken Fuß soll er zudem für mehr Variabilität im Spielaufbau sorgen. Für Quickborn ist er damit nicht nur ein weiterer Kaderspieler, sondern ein Baustein, der dem Spiel Struktur geben kann.

Damit passt Stoev in ein Profil, das gerade in der Bezirksliga wichtig ist: Verlässlichkeit, körperliche Präsenz und defensive Konsequenz. Der Klub ist überzeugt, dass er der Mannschaft mit seiner Einstellung zusätzliche Stabilität geben kann.

Cöloglu bringt Flexibilität für die Offensive

Für den vorderen Bereich kommt Imran Mert Cöloglu dazu. Der junge Offensiv-Allrounder soll Quickborn mit Dynamik, Technik und Flexibilität verstärken. Nach Vereinsangaben kann er auf mehreren Offensivpositionen eingesetzt werden und bringt Spielfreude sowie Ehrgeiz mit.

Damit setzt Holstein Quickborn bei Cöloglu vor allem auf Entwicklungspotenzial. Während Sardarzai Erfahrung und Spielkontrolle liefern soll und Stoev die Defensive stärkt, steht Cöloglu für Tempo, offensive Variabilität und frische Impulse im letzten Drittel.

Insgesamt ergibt sich für Holstein Quickborn ein stimmiges Transferpaket: ein erfahrener Linksfuß fürs Zentrum, ein robuster Außenbahnspieler für die Defensive und ein talentierter Offensivspieler mit mehreren Einsatzmöglichkeiten. Für einen Bezirksliga-Klub sind das genau die Profile, mit denen ein Kader nicht nur breiter, sondern auch ausgewogener werden kann.

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