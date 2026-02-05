Holstein-Pokaltraum im Viertelfinale geplatzt 0:3 gegen den VfB Stuttgart nach couragiertem Start von Ismail Yesilyurt · Heute, 00:49 Uhr · 0 Leser

Adrian Kapralik (Holstein Kiel) vergab die Möglichkeit auf das 1:0. – Foto: Ismail Yesilyurt

Holstein Kiel muss seinen Pokaltraum im Viertelfinale begraben. Gegen den Erstligisten VfB Stuttgart unterliegt der Bundesliga-Absteiger im ausverkauften Holstein-Stadion am Ende mit 0:3. Ein Ergebnis, das zu hoch ausfällt und den couragierten Auftritt der Störche nur unzureichend widerspiegelt.

Starker Start der Störche bei eisigen Temperaturen Vor bitterkalter Kulisse in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt erwischte die Mannschaft von Marcel Rapp einen furiosen Start. Mit viel Schwung und mutigem Offensivpressing suchte Holstein von Beginn an den Weg nach vorne. Bereits in der Anfangsviertelstunde lagen Großchancen in der Luft. Adrian Kapralik scheiterte zwei Mal, auch Andu Kelati avergab. Ein präziserer Abschluss oder der letzte Blick für den besser postierten Mitspieler und der Zweitligist hätte früh in Führung gehen können. Stuttgart findet ins Spiel und übernimmt mehr Kontrolle Der VfB Stuttgart benötigte rund 25 Minuten, um sich auf Gegner und Temperaturen einzustellen. Ein erster Warnschuss war der Kopfball von Nationalspieler Deniz Undav in der 25. Minute. In der Folge verlagerten sich die Spielanteile zunehmend zugunsten der Gäste. Holstein blieb jedoch seinem Plan treu, stand defensiv sehr kompakt und setzte immer wieder Nadelstiche. Das aggressive Pressing bereitete dem Titelverteidiger sichtbar Probleme, auch wenn sich die individuelle Klasse der Schwaben mehr und mehr bemerkbar machte.

Cheftrainer Marcel Rapp (Holstein Kiel) nahm fünf Veränderungen in der Startelf gegenüber dem Fürthspiel vor. – Foto: Ismail Yesilyurt

Undav trifft nach Karazor-Vorarbeit zum 1:0 Der Knackpunkt der Partie folgte in der 57. Minute. Nach einem Freistoß von El Khannouss verlängerte der frühere Kieler Atakan Karazor den Ball quer durch den Strafraum. Dort reagierte Deniz Undav einen Tick schneller als Keeper Timo Weiner und seine Abwehrkollegen und spitzelte die Kugel zum 0:1 über die Linie. Kiel wirft alles nach vorne Der Rückstand traf Holstein spürbar. Die Störche gerieten ins Wanken, während Stuttgart nun seine Favoritenrolle unterstrich und deutlich mehr Druck entwickelte. Nach etwa einer Viertelstunde ließ die VfB-Wucht etwas nach und Kiel wagte wieder mehr. Marcel Rapp stellte offensiver um und brachte mit Aldin Jakupovic und Jonas Therkelsen frische Kräfte für den Angriff.

Führich macht Deckel drauf Die Gastgeber kamen noch zu ihren Möglichkeiten. Jakupovic verzog in der 81. Minute aus halbrechter Position knapp. Phil Harres sorgte in der zweiten Halbzeit mit einem gefährlichen Distanzschuss für Unruhe. In der 83. Minute erhöhte Rapp das Risiko nochmals und brachte mit Müller einen zweiten Mittelstürmer.

Eine Verletzung beim Training von Kapitän Steven Skrzybski (Holstein Kiel) verhinderte einen Einsatz gegen Stuttgart. – Foto: Ismail Yesilyurt