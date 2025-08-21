Holstein Kiels U19 erkämpft Remis gegen Werder Bremen

Die U19 von Holstein Kiel hat sich in der A-Junioren-Bundesliga ein 1:1 (1:0) gegen den Nachwuchs des SV Werder Bremen erkämpft. Im Rahmen der Englischen Woche trafen die Jungstörche am Mittwochmittag auf einen spielstarken Gegner, der über weite Strecken die dominierende Mannschaft stellte. Trotz Bremer Überlegenheit ging Holstein zunächst in Führung, ehe die Gäste in der zweiten Hälfte ausglichen.

Führung durch Torunogullari kurz vor der Pause

Von Beginn an drängte Werder die Kieler in die eigene Hälfte und kontrollierte die Partie. Klare Torchancen sprangen dabei jedoch nicht heraus, da die Gastgeber defensiv diszipliniert agierten und kompakt standen. Holstein setzte seinerseits auf schnelles Umschalten und lange Bälle in die Spitze, vor allem auf Angreifer Kevin Kortum. Kurz vor der Halbzeitpause belohnten sich die Gastgeber für ihre kämpferische Leistung: Nach einem Ballgewinn auf der rechten Seite und einer Spielverlagerung landete der Ball bei Emin Torunogullari. Sein erster Abschluss wurde noch abgewehrt, den Nachschuss verwandelte er jedoch sicher zum 1:0 (40.). Mit dieser knappen Führung ging es in die Pause.

Spannende Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die U19 der Kieler deutlich mutiger und suchte selbst häufiger den Weg nach vorne. Doch auch Bremen erhöhte das Tempo, sodass sich eine ausgeglichene Partie entwickelte. In der 77. Minute fiel schließlich der Ausgleich: Werders Ossadnik verwandelte einen Freistoß aus halbrechter Position sehenswert zum 1:1.