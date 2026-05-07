Holstein Kiel will trotz Klassenerhalt weiter angreifen

Marko Ivezic und Holstein Kiel wollen wie gegen Eintracht Braunschweig, hier Robin Heußer, weiter Vollgas geben. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Druck ist weg, die Stimmung bei Holstein Kiel deutlich entspannter – doch für Trainer Tim Walter gibt es keinen Grund, die letzten Saisonspiele locker anzugehen. Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg machte Walter deutlich, dass seine Mannschaft weiterhin mit voller Konzentration auftreten soll.

Für den Coach zählt nur eines: weitere Siege. Auch nach dem erreichten Klassenerhalt wolle sein Team den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen. Die Vorfreude auf das Heimspiel ist groß, bereits über 14.000 Fans haben sich Tickets gesichert. Der Gästebereich ist ebenfalls komplett ausverkauft.

Nach dem emotional wichtigen Erfolg gegen Braunschweig hatte Walter seinen Spielern einige freie Tage gegeben. Vor allem mental sei die Belastung zuletzt enorm gewesen.

Der Trainer erklärte, dass viele Spieler „im Kopf ziemlich leer“ gewesen seien. Die kurze Pause habe jedoch spürbar geholfen. Seit der Rückkehr auf den Trainingsplatz wirke das Team deutlich lockerer und energiegeladener.

Trotz der entspannten Atmosphäre fordert Walter weiterhin vollen Einsatz. Gerade jetzt sei es wichtig, die Spannung hochzuhalten und nicht nachzulassen.

Walter arbeitet weiter an seiner Spielidee

Große taktische Veränderungen wird es bei Holstein Kiel trotz des gesicherten Ligaverbleibs nicht geben. Walter bleibt seiner Philosophie treu und möchte die Mannschaft Schritt für Schritt weiterentwickeln.

Dabei soll Kiel künftig wieder mutiger auftreten, aktiver spielen und den Gegner früher unter Druck setzen. Besonders das Gegenpressing und schnelle Ballgewinne stehen weiterhin im Fokus der täglichen Arbeit.

Der Trainer betonte, dass solche Abläufe Zeit benötigen und nicht innerhalb weniger Wochen perfekt funktionieren können.

Abschied für Patrick Erras

Rund um das letzte Heimspiel der Saison wird Patrick Erras offiziell verabschiedet. Der Innenverteidiger fällt zwar weiterhin verletzt aus, soll aber dennoch einen besonderen Abschied vor den eigenen Fans erhalten. Weitere Verabschiedungen plant der Verein aktuell nicht.

Junge Spieler sollen hungrig bleiben

Auch die Entwicklung der Nachwuchsspieler bleibt für Walter ein wichtiges Thema. Talente wie Frederik Roslyng oder Ikem Ugoh lobte der Trainer zwar ausdrücklich, machte aber gleichzeitig klar, dass er weiterhin maximale Einsatzbereitschaft erwartet.

Gerade junge Spieler müssten laut Walter ständig an sich arbeiten und dürften sich niemals auf bisherigen Leistungen ausruhen.

Flaschenwurf nach Braunschweig-Spiel bleibt Thema

Mit Humor reagierte Walter erneut auf die Szene nach dem Braunschweig-Spiel, als er emotional eine Flasche durch die Luft geworfen hatte. Das Video verbreitete sich anschließend schnell in den sozialen Netzwerken.

Der Trainer scherzte, die Flasche sei möglicherweise noch immer unterwegs und werde irgendwann wieder bei ihm landen.

Magdeburg reist mit großem Druck an

Auch wenn Kiel befreit aufspielen kann, erwartet Walter gegen Magdeburg eine schwierige Partie. Die Gäste kämpfen weiterhin um wichtige Punkte im Tabellenkeller und werden entsprechend motiviert auftreten.

Da beide Teams offensiv denken und gerne Ballbesitz haben, könnten sich die Zuschauer auf ein intensives und unterhaltsames Spiel freuen.

Klassenerhalt kein Grund zum Ausruhen bei den Störchen

Trotz des gesicherten Klassenerhalts will Tim Walter bei Holstein Kiel keine Nachlässigkeit aufkommen lassen. Der Coach fordert weiterhin Leidenschaft, Intensität und den klaren Fokus auf Siege. Die letzten Saisonspiele sollen genutzt werden, um die Mannschaft weiterzuentwickeln und die eigene Spielidee weiter zu festigen. Gegen Magdeburg dürfte deshalb trotz entspannter Ausgangslage erneut ein engagierter Auftritt der Kieler zu erwarten sein.