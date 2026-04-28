Holstein Kiel vor dem großen Schritt: Sieg in Berlin bringt Matchball

Kann Holstein Kiel nach dem Spiel gegen Brauschweig die letzten beiden Spieltage in Ruhe genießen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Mit einem hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg bei Hertha BSC hat Holstein Kiel einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Obwohl der Jubel nach Abpfiff riesig war, ist die Mission noch nicht erfüllt – doch die Ausgangslage war lange nicht mehr so vielversprechend.

Der Treffer von Jonas Therkelsen in der zweiten Halbzeit reichte, um ein echtes Ausrufezeichen zu setzen: Erstmals seit über acht Jahrzehnten konnten die Kieler wieder in Berlin gewinnen. Dieser Erfolg ist nicht nur statistisch bemerkenswert, sondern zeigt auch, wie stabil sich die Mannschaft zuletzt präsentiert hat.

Mit starken Ergebnissen in den vergangenen Wochen hat das Team unter Trainer Tim Walter sichtbar an Selbstvertrauen gewonnen. Der Glaube an die eigene Stärke scheint zurück zu sein – auch wenn spielerisch noch Luft nach oben bleibt.

Trainer Walter sieht klare Defizite

Trotz des wichtigen Dreiers fand Walter deutliche Worte. Besonders die erste Halbzeit missfiel ihm: zu wenig Intensität, zu wenig Mut im Spiel nach vorne. Seine Mannschaft habe es verpasst, aktiv Lösungen zu suchen und Druck zu entwickeln.

Die Kritik zeigt: Auch wenn die Punkte stimmen, ist der Trainer mit der Entwicklung im Detail noch nicht zufrieden. Gegen spielstarke Gegner wie Hertha sei eine solche Leistung auf Dauer zu riskant.

Mannschaft bleibt gelassen

Im Gegensatz zum Trainer bewertete Jonas Meffert die Partie etwas entspannter. Er betonte, dass man die Schwächen zwar analysieren müsse, aber nicht alles schlechtreden dürfe. Gerade nach der Pause habe das Team eine bessere Reaktion gezeigt.

Diese Mischung aus Selbstkritik und Zuversicht könnte ein wichtiger Faktor im Saisonendspurt sein.

Entscheidungsspiel vor der Tür

Mit dem Sieg hat Kiel nun die Chance, den Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt zu machen. Im kommenden Spiel wartet mit Eintracht Braunschweig ein direkter Konkurrent – die perfekte Gelegenheit, den Sack zuzumachen. Die Konkurrenz bleibt zwar dran, doch Kiel hat den Vorteil, selbst alles entscheiden zu können.

Fazit: Ergebnis top, Leistung ausbaufähig

Holstein Kiel steht kurz vor dem Ziel – und das aus eigener Kraft. Der Sieg in Berlin war enorm wichtig, auch wenn er spielerisch nicht glänzend war. Genau diese Fähigkeit, auch schwierige Spiele zu gewinnen, könnte am Ende den Unterschied machen.

Wenn es der Mannschaft gelingt, die angesprochenen Schwächen abzustellen und gleichzeitig die aktuelle Mentalität beizubehalten, dürfte der Klassenerhalt nur noch Formsache sein. Für Spannung im Saisonfinale ist jedenfalls gesorgt – und für Kiel die große Chance, die Saison erfolgreich zu krönen.