Holstein Kiel U23 dominiert Eutin 08

Holstein Kiel U23 begann die Partie äußerst aggressiv und lautstark. Bereits nach fünf Minuten bot sich die erste große Möglichkeit: Eutin verlor den Ball im Vorwärtsgang, sodass Lenny Borges frei auf den Eutiner Keeper Luca Kiecok zulaufen konnte. Kiecok blieb jedoch stark im Eins-gegen-eins und verhinderte den frühen Rückstand.

Lenny Borges (Holstein Kiel II) wird von Lennard Jenssen (Eutin 08) kurz vor dem Strafraum gefoult. Der folgende Freistoß führt zum 1:0. – Foto: Ismail Yesilyurt

Holstein kontrollierte das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz und sauberem Kombinationsspiel, agierte im letzten Drittel jedoch zunächst noch zu ungenau. Nach der frühen Großchance blieben weitere klare Gelegenheiten vorerst aus. Eutin konzentrierte sich fast ausschließlich auf Umschaltmomente, verteidigte sein Tor aber ordentlich. Offensiv blieben die Gäste allerdings vollkommen unauffällig. Freistoßtor durch Felix Boelter bringt die Führung In der 25. Minute bekam Holstein einen Freistoß aus rund 17 Metern zugesprochen. Felix Boelter übernahm die Verantwortung und traf mit einem harten, flachen Schuss unter der Mauer hindurch ins rechte untere Eck – die absolut verdiente 1:0-Führung.

1:0-Torschütze Felix Boelter (Holstein Kiel II) flankt vor Petersenn. – Foto: Ismail Yesilyurt

Angetrieben vom Führungstor erhöhte Holstein erneut den Druck. Klare Abschlüsse entstanden wieder häufiger, wurden aber nicht konsequent ausgespielt. Elfmeter kurz vor der Pause – Louis Köster erhöht Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Luca Prasse im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Louis Köster eiskalt links unten zum 2:0. Holstein dominierte die Begegnung bis zur Pause komplett, Eutin blieb ohne einen einzigen Torschuss.

Jorden Winter (Holstein Kiel II) bringt einen Ball rein, findt aber nicht den richtigen Abnehmer. Links Keeper Luca Kiecok und Kapitän Philip Kunert (Eutin 08). – Foto: Ismail Yesilyurt