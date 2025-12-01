Holstein Kiel U23 dominiert Eutin 08

Holstein Kiel U23 begann die Partie äußerst aggressiv und lautstark. Bereits nach fünf Minuten bot sich die erste große Möglichkeit: Eutin verlor den Ball im Vorwärtsgang, sodass Lenny Borges frei auf den Eutiner Keeper Luca Kiecok zulaufen konnte. Kiecok blieb jedoch stark im Eins-gegen-eins und verhinderte den frühen Rückstand.
Holstein kontrollierte das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz und sauberem Kombinationsspiel, agierte im letzten Drittel jedoch zunächst noch zu ungenau. Nach der frühen Großchance blieben weitere klare Gelegenheiten vorerst aus. Eutin konzentrierte sich fast ausschließlich auf Umschaltmomente, verteidigte sein Tor aber ordentlich. Offensiv blieben die Gäste allerdings vollkommen unauffällig.
In der 25. Minute bekam Holstein einen Freistoß aus rund 17 Metern zugesprochen. Felix Boelter übernahm die Verantwortung und traf mit einem harten, flachen Schuss unter der Mauer hindurch ins rechte untere Eck – die absolut verdiente 1:0-Führung.
Angetrieben vom Führungstor erhöhte Holstein erneut den Druck. Klare Abschlüsse entstanden wieder häufiger, wurden aber nicht konsequent ausgespielt.
Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Luca Prasse im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Louis Köster eiskalt links unten zum 2:0. Holstein dominierte die Begegnung bis zur Pause komplett, Eutin blieb ohne einen einzigen Torschuss.
Eutin kam engagierter aus der Kabine, blieb offensiv jedoch weiterhin harmlos. Holstein kontrollierte die Partie und nutzte schließlich die nächste große Möglichkeit: Nach einer starken halbrechten Aktion chippte Ikem Ugoh den Ball präzise an den zweiten Pfosten. Dort köpfte der eingewechselte Laurynas Kulikas schulmäßig gegen die Laufrichtung von Luca Kiecok zum 3:0 ein – ein technisch stark herausgespielter Treffer.
Holstein Kiel U23 war über 90 Minuten klar überlegen und hätte bei besserer Chancenverwertung noch höher gewinnen können. Eutin 08 fehlten verletzungsbedingt viele Stammkräfte, wodurch offensiv kaum Akzente gesetzt wurden. Über die gesamte Spielzeit kam Eutin nicht zu einer echten Torchance.
Holstein Kiel II: Rotenhagen – Petersen, Wirlmann (81. Soldanski), Medlin, Boelter (72. Matene) – Winter, Ugoh, Muqaj (63. Kulikas) – Borges (63. Koc), Köster, Prasse (72. Rüzgar).
Trainer: Willi Weiße.
Eutin 08: Kiecok – Schneekloth, Fatlum Zymberi, Weist, Kunert – Petersenn, Jenssen (88. Gutzeit), Schröder, Emanoel Bushaj (65. Bruckmann) – Kohlwes, Odiase (79. Kuszak).
Trainer: Dennis Jaacks.
SR: Jan-Christian Meyer (GW Todenbüttel).
Ass.: Bela Bendowski, Steffen Brandt.
Z.: 125.
Tore: 1:0 Felix Boelter (21.), 2:0 Louis Köster (42., FE), 3:0 Laurynas Kulikas (69.).