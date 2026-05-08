Holstein Kiel schnappt sich HSV-Juwel Reimers – erster Sommer-Transfer

Die Fans von Holstein Kiel dürfen sich auf Moritz Reimers freuen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Holstein Kiel hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert – und der sorgt bereits für Aufmerksamkeit. Die „Störche“ verpflichten das vielversprechende HSV-Talent Moritz Reimers ablösefrei. Der 19-jährige Offensivspieler unterschreibt langfristig bis 2030 und wagt damit den nächsten großen Schritt seiner Karriere.

Besonders interessant: Reimers wechselt ausgerechnet von der zweiten Mannschaft des Hamburger SV zum Team von Ex-HSV-Coach Tim Walter. Damit sichert sich Kiel frühzeitig eines der spannendsten Nachwuchstalente aus Norddeutschland.

Der junge Linksaußen wurde seit 2021 im Nachwuchs des HSV ausgebildet und konnte dort konstant überzeugen. In seiner ersten Saison im Herrenbereich machte Reimers in der Regionalliga Nord direkt auf sich aufmerksam. In 17 Einsätzen gelangen ihm 2 Tore und 8 Vorlagen.

Vor allem seine Schnelligkeit, seine mutige Spielweise und seine Kreativität im Eins-gegen-eins gelten als große Stärken. Auch beim Deutschen Fußball-Bund blieb seine Entwicklung nicht unbemerkt: Für die deutsche U19-Nationalmannschaft absolvierte Reimers bereits sechs Spiele.

Rebbe schwärmt vom Neuzugang

Kiels Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe zeigte sich nach der Verpflichtung begeistert. Der Klub sehe in Reimers einen Spieler mit enormem Entwicklungspotenzial, der bereits in jungen Jahren konstant starke Leistungen gezeigt habe.

Vor allem die langfristige Vertragslaufzeit bis 2030 zeigt, wie sehr die Verantwortlichen an die Zukunft des Offensivspielers glauben.

Reimers: „Der Klub hat einen klaren Plan“

Auch der 19-Jährige selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe an der Förde. Die Gespräche mit Holstein Kiel seien von Beginn an positiv verlaufen. Besonders überzeugt habe ihn die klare sportliche Ausrichtung des Vereins sowie die Förderung junger Spieler. Mit seinem mutigen Offensivstil könnte Reimers perfekt zur Spielidee von Trainer Tim Walter passen.

Kiel angelt sich eines der spannendsten Talente im Norden

Mit der Verpflichtung von Moritz Reimers ist Holstein Kiel ein echter Zukunfts-Transfer gelungen. Der junge Flügelspieler bringt Tempo, Technik und großes Entwicklungspotenzial mit – genau die Eigenschaften, auf die Kiel in den vergangenen Jahren immer wieder erfolgreich gesetzt hat.

Sollte Reimers seine starke Entwicklung fortsetzen, könnte sich dieser ablösefreie Deal schon bald als echter Glücksgriff erweisen. Für die Fans der „Störche“ ist die Vorfreude auf den ersten Neuzugang der Saison jedenfalls jetzt schon riesig.