Holstein Kiel II erfüllt Pflichtaufgabe

Die Zweitvertretung von Holstein Kiel hat bei der Mission Wiederaufstieg in die Regionalliga Nord ihre Hausaufgabe erledigt. Zwar nicht mit einer sehr guten Gesamtnote, aber am Ende recht sicher und souverän mit einem 3:1 gegen die Kaltenkirchener TS. Auch wenn es hier, da und dort im späteren Verlauf der Partie gegen den Aufsteiger, der am letzten Wochenende nach dem Rücktritt von Trainer René Sixt seinen ersten Saisonsieg gegen Inter Türkspor Kiel eingefahren hatte, nicht optimal lief.
Nach einem ordentlichen Start mit dem 1:0 durch den zweiten Saisontreffer von Jorden Winter (19.) schlichen sich immer wieder Unkonzentriertheiten in das Spiel mit Ball der Jungstörche ein. Die erste Folge war ein Foulelfmeter nach einer halben Stunde. Doch Keeper Lio Rothenhagen parierte den Strafstoß und verhinderte damit womöglich eine andere Dynamik des Spielverlaufs.
Die couragiert, furchtlos und beherzt auftretende KTS verdaut diesen Fehlschlag und auch den Einschlag zum 2:0. Erneut ist es Winter, der noch vor dem Seitenwechsel erhöht (38.). Auch vom 0:3 – gleich nach der Pause, dem vierten Tor von Luca Prasse für Holstein II in dieser Spielzeit – lassen sich die Gäste nicht abschrecken und ziehen ihren Matchplan durch, kühn in Kiel aufzutreten.
Das wird dann auch belohnt. In der 75. Minute gelingt Jonas Jeschke der hochverdiente Ehrentreffer. Es ist das erste Tor für den 27-jährigen Mittelfeldspieler in seinem erst sechsten Spiel in der Oberliga Schleswig-Holstein.
Verdiente drei Punkte für Holstein Kiel II. Das zählt in der Endabrechnung. Die Kaltenkirchener TS hat gezeigt, dass das Potenzial für die höchste Landesklasse zweifelsfrei vorhanden ist. Das gilt es nun öfter abzurufen.
Holstein Kiel U 23: Rothenhagen – Boelter, Medlin, Karimi (58. Lückner), Petersen – Parduzi (58. Jamil), Muqaj, Ugoh (66. Soldanski) – Winter (72. Rüzgar), Köster, Prasse (78. von Esebeck).
Trainer: Willi Weiße.
Kaltenkirchener TS: Adler – Jensen, Arne Böttcher (60. Lenz), Gennrich (68. Nrecaj), Soder (73. Jeschke), Pluche, Rerop (85. Owusu), Spreitzer (79. Lennart Pietzsch), Güvenir, Eising, Sebastian Böttcher.
Trainer: Boris Völker.
SR: Hauke Moje (Osterrönfelder TSV).
Ass.: Cedric Petersen, John Wilhoeft.
Z.: 150.
Tore: 1:0 Jorden Winter (19.), 2:0 Jorden Winter (38.), 3:0 Luca Prasse (47.), 3:1 Jonas Jeschke (75.).