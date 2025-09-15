Holstein Kiel II erfüllt Pflichtaufgabe

Kiels Jorden Winter (re.) ist mit seinem Doppelpack Matchwinner in der Partie zwischen Holstein Kiel II und der Kaltenkirchener TS. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die Zweitvertretung von Holstein Kiel hat bei der Mission Wiederaufstieg in die Regionalliga Nord ihre Hausaufgabe erledigt. Zwar nicht mit einer sehr guten Gesamtnote, aber am Ende recht sicher und souverän mit einem 3:1 gegen die Kaltenkirchener TS. Auch wenn es hier, da und dort im späteren Verlauf der Partie gegen den Aufsteiger, der am letzten Wochenende nach dem Rücktritt von Trainer René Sixt seinen ersten Saisonsieg gegen Inter Türkspor Kiel eingefahren hatte, nicht optimal lief.

Nach einem ordentlichen Start mit dem 1:0 durch den zweiten Saisontreffer von Jorden Winter (19.) schlichen sich immer wieder Unkonzentriertheiten in das Spiel mit Ball der Jungstörche ein. Die erste Folge war ein Foulelfmeter nach einer halben Stunde. Doch Keeper Lio Rothenhagen parierte den Strafstoß und verhinderte damit womöglich eine andere Dynamik des Spielverlaufs. Doppelpack und Vorentscheidung

Die couragiert, furchtlos und beherzt auftretende KTS verdaut diesen Fehlschlag und auch den Einschlag zum 2:0. Erneut ist es Winter, der noch vor dem Seitenwechsel erhöht (38.). Auch vom 0:3 – gleich nach der Pause, dem vierten Tor von Luca Prasse für Holstein II in dieser Spielzeit – lassen sich die Gäste nicht abschrecken und ziehen ihren Matchplan durch, kühn in Kiel aufzutreten.

Luca Prasse (Holstein Kiel II) beim Abschluss. – Foto: Ismail Yesilyurt