Holstein Kiel holt Frederik Roslyng in die Innenverteidigung

Die KSV verstärkt ihre Defensive mit Frederik Roslyng. Der dänische Nachwuchsnationalspieler kommt vom AC Horsens an die Förde und gilt als vielversprechende Perspektive für die Innenverteidigung.

Holstein Kiel hat seine Defensive mit einem vielversprechenden Talent verstärkt: Frederik Roslyng wechselt vom dänischen Zweitligisten AC Horsens in die 2. Bundesliga. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger unterzeichnete bei den „Störchen“ einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

Der in Flensburg geborene Roslyng wurde im Nachwuchs von AC Horsens ausgebildet und spielte dort seit der U14. Bereits mit 17 Jahren gab er sein Profidebüt in der ersten Mannschaft und absolvierte seitdem 35 Pflichtspiele für den Klub aus Ostjütland. Mit einer Körpergröße von 1,91 Metern bringt er physische Präsenz in die Kieler Hintermannschaft.