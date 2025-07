Holstein Kiel gewinnt Generalprobe in Osnabrück – Cvjetinović trifft

Holstein Kiel hat seine Generalprobe vor dem Start in die 2. Bundesliga mit einem knappen 1:0-Erfolg beim VfL Osnabrück erfolgreich abgeschlossen. In einem über viermal 30 Minuten ausgetragenen Testspiel an der Bremer Brücke erzielte Innenverteidiger Mladen Cvjetinović den entscheidenden Treffer in der 98. Minute per Distanzschuss.