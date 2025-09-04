Holstein Kiel erkämpft Remis im Test gegen St. Pauli

Holstein Kiel hat die Länderspielpause für einen Test unter Wettbewerbsbedingungen genutzt und sich gegen den Bundesligisten FC St. Pauli ein achtbares 1:1 (0:1) erkämpft. In der Arena im CITTI FUSSBALL PARK entwickelte sich am Mittwochnachmittag ein intensives Freundschaftsspiel, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Für die Kieler traf Neuzugang Marcus Müller bei seinem Debüt im KSV-Trikot.
Kiels Trainer Marcel Rapp musste auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Gleich fünf Spieler waren mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, darunter Alexander Bernhardsson und David Zec, zudem fehlten mehrere Akteure verletzungsbedingt oder krank. Dennoch gelang den Störchen ein ordentlicher Auftritt, vor allem im zweiten Durchgang.
Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Kiel. Die erste gute Chance hatte Phil Harres, dessen Schuss nach Zuspiel von Steven Skrzybski knapp das lange Eck verfehlte (11.). Auch die Gäste aus Hamburg wurden gefährlich: Saliakas wurde nach einem Volleyabschluss geblockt (13.), Afolayan verzog später aus der Distanz (25.).
Niklas Niehoff hätte Kiel nach einer Ivezic-Flanke in Führung köpfen können (33.), stattdessen schlug St. Pauli kurz vor der Pause zu. Erik Ahlstrands Schuss wurde von Oladapo Afolayan unhaltbar abgefälscht – das 0:1 (41.). Ein weiterer Treffer durch Kaars wurde wegen Abseits aberkannt (45.).
Debütant Müller trifft nach der Pause
Zur Halbzeit stellte Marcel Rapp um – und wurde schnell belohnt. Der eingewechselte Marcus Müller traf bereits zehn Minuten nach Wiederanpfiff zum 1:1-Ausgleich: Nach einem öffnenden Pass von Niehoff und einem uneigennützigen Querpass von Rosenboom schob Müller ins lange Eck ein (55.). Es war der erste Treffer des Neuzugangs im KSV-Dress.
Danach verflachte die Partie etwas, auch bedingt durch zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten. Kiel blieb aber das aktivere Team und verzeichnete zwei gute Chancen zur Führung: Niehoff scheiterte mit einem Heber am aufgerückten Keeper Ben Voll (70.), wenig später parierte der St. Pauli-Schlussmann auch gegen Louis Köster aus spitzem Winkel (79.).
Am Ende blieb es beim 1:1 – ein insgesamt leistungsgerechtes Ergebnis, mit dem Rapp zufrieden war:
„Wir haben gut begonnen und wenig zugelassen, hatten anschließend aber eine Zeit lang zu viele einfache Ballverluste. In der zweiten Halbzeit konnten wir das abstellen und haben dann auch generell besseren Fußball gespielt“, bilanzierte der Holstein-Coach nach Abpfiff.
Holstein Kiel: Weiner – Ivezic (46. Nekic), Johansson (46. Komenda), Roslyng (61. Köster) – Rosenboom, Schwab (87. Prasse), Wagner (46. Knudsen), Tolkin – Niehoff, Skrzybski (46. Müller), Harres (80. Ugoh).
Trainer: Marcel Rapp
FC St. Pauli: Voll – Dźwigała (46. Westphal), Robatsch, Ritzka (61. Rahr) – Saliakas (61. Stevens), Sands (46. Schmidt), Schmitz (75. Amaglo), Ahlstrand (46. Oppie) – Pereira Lage (46. St. John), Afolayan (61. Becker), Kaars (61. Kaba).
Trainer: Fabian Hürzeler
Tore: 0:1 Afolayan (41.), 1:1 Müller (55.)
Schiedsrichter: Uhrig (Hamburg)