– Foto: David Schomburg

Holstein Kiel erkämpft Remis im Test gegen St. Pauli Müller trifft bei seinem Debüt – 1:1 im freundschaftlichen Duell mit dem Bundesligisten

Holstein Kiel hat die Länderspielpause für einen Test unter Wettbewerbsbedingungen genutzt und sich gegen den Bundesligisten FC St. Pauli ein achtbares 1:1 (0:1) erkämpft. In der Arena im CITTI FUSSBALL PARK entwickelte sich am Mittwochnachmittag ein intensives Freundschaftsspiel, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Für die Kieler traf Neuzugang Marcus Müller bei seinem Debüt im KSV-Trikot.

Kiels Trainer Marcel Rapp musste auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Gleich fünf Spieler waren mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, darunter Alexander Bernhardsson und David Zec, zudem fehlten mehrere Akteure verletzungsbedingt oder krank. Dennoch gelang den Störchen ein ordentlicher Auftritt, vor allem im zweiten Durchgang. Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Kiel. Die erste gute Chance hatte Phil Harres, dessen Schuss nach Zuspiel von Steven Skrzybski knapp das lange Eck verfehlte (11.). Auch die Gäste aus Hamburg wurden gefährlich: Saliakas wurde nach einem Volleyabschluss geblockt (13.), Afolayan verzog später aus der Distanz (25.).

Niklas Niehoff hätte Kiel nach einer Ivezic-Flanke in Führung köpfen können (33.), stattdessen schlug St. Pauli kurz vor der Pause zu. Erik Ahlstrands Schuss wurde von Oladapo Afolayan unhaltbar abgefälscht – das 0:1 (41.). Ein weiterer Treffer durch Kaars wurde wegen Abseits aberkannt (45.). Debütant Müller trifft nach der Pause